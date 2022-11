Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Black Friday-korting op de nieuwste Apple-producten bij Coolblue

De Black Friday-week is in volle gang en bijna elke winkel doet er wel aan mee. Coolblue is hierop geen uitzondering. Het biedt een aantal nieuwe Apple-producten (waaronder de iPhone 14 Plus en nieuwe iPad-modellen) aan met flinke korting.

Black Friday is het ideale moment van het jaar om flink te shoppen. Het is vlak voor de feestdagen, waardoor je nu al voordelig je sinterklaas- en kerstcadeaus kunt inslaan. Wil je Apple-producten? Dan is dit een goed moment om rond te kijken bij Coolblue.

Coolblue heeft flinke Black Friday-korting op Apple

Coolblue biedt korting op een flink aantal Apple-producten. De iPhone 14, MacBooks en iPads: het komt allemaal voorbij.

iPhone 14 Plus

De iPhone 14 Plus is de grotere variant van de gewone iPhone 14. Je hebt dezelfde specs, maar wel een groter scherm en batterij. Zo kijk je nog beter jouw favoriete films en series op je telefoon.

Hoewel de iPhone 14 Plus nog maar net uit is, kun je het model met 256 GB geheugen nu al scoren met een flinke korting. Tijdens Black Friday betaal je bij Coolblue maar 1.179 euro in plaats van 1.299 euro.

iPad Air 2022

De iPad Air is de ideale vervanger voor je laptop als je geen veeleisende grafische programma’s gebruikt. Hij is dun en een echte krachtpatser waardoor het je ideale compagnon wordt voor onderweg. Dat komt mede door de M1-chip die aan de binnenkant te vinden is.

Het Retinascherm geeft heldere kleuren weer en met je Apple Pencil is de iPad Air ideaal om tekeningen of notities te maken. Bij Coolblue zijn verschillende versies goedkoper. Zo betaal je 60 euro minder voor de 64 GB versie. Op de 256 GB versie krijg je zelfs 80 euro korting.

iPad Pro 2022

De iPad Air is natuurlijk al krachtig, maar wil je een echt beest hebben, dan kom je bij de iPad Pro terecht. Deze heeft de M2-chip waardoor zelfs de zwaarste programma’s en games soepel draaien.

De nieuwe iPad Pro is pas vorige maand aangekondigd, maar nu al goedkoper tijdens Black Friday bij Coolblue. Je betaalt nu 80 euro minder voor de 128 GB en 256 GB versie van het 12.9-inch model. Je krijgt 70 euro korting op het 11-inch model van 128 GB en 256 GB.

Apple M2 MacBook Air 2022

De MacBook Air uit 2022 is een geweldige instaplaptop, maar zeker niet goedkoop. Voor ons was dat de reden om ‘m niet aan te bevelen. Door Black Friday is de prijs bij Coolblue flink gezakt, waardoor het ineens een stuk interessanter is om er een aan te schaffen.

Bij Coolblue zijn twee modellen met 256 GB in de aanbieding. Voor die met 8 GB RAM betaal je 1.299 euro in plaats van 1.519 euro. Die met 16 GB RAM heb je nu voor 1.519 euro. Normaal kost die 1.749 euro.

Apple M2 MacBook Pro 2022

Vraag je meer van een laptop? Dan kom je bij de MacBook Pro uit van Apple. Het 13-inch model kwam in juni op de markt en is een magistraal apparaat. Hij heeft meer vermogen dan het vorige model en ook de Touch Bar is aanwezig.

Toch waren er net zoals bij de nieuwe Air vraagtekens over de prijs. Met Black Friday is deze Macbook Pro flink goedkoper bij Coolblue. Ook hierbij gaat het om het 256 GB model, waarbij het verschil zit in de RAM.

De 8GB RAM heb je nu voor 1.449 euro, in plaats van 1.619 euro. De 16 GB-versie kost normaal 1.849 euro, maar nu heb je ‘m voor 1.699 euro.