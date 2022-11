Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple de iPhone met iOS nog toegankelijker wil gaan maken

Het lijkt erop dat Apple momenteel achter de schermen werkt aan een nieuwe toegankelijkheid-modus voor iOS. Die modus gaat in de Engelse versie van het besturingssysteem straks waarschijnlijk door het leven als de Custom Accessibility Mode. Opties die het besturingssysteem voor de iPhone toegankelijker maken voor iedereen zijn altijd welkom.

Niet in de laatste plaats omdat ze soms ook wel eens handig kunnen zijn voor mensen die geen last hebben van een beperking. Toegankelijkheid moet, net als privacy, gewoonweg hoog in het vaandel staan wanneer een bedrijf een besturingssysteem ontwikkelt. Dus laten we hopen dat Apple hier daadwerkelijk aan werkt.

Apple wil iPhone toegankelijker maken met iOS

Dit nieuws komt niet zomaar uit de lucht vallen. De redactie van de populaire Apple-nieuwswebsite 9to5Mac heeft hier namelijk bewijs voor gevonden in de tweede ontwikkelaarsb├Ęta van iOS 16.2. De modus moet gebruikers een “gestroomlijnde en aanpasbare” ervaring kunnen aanbieden op zowel iPhone als iPad.

Wanneer de toegankelijkheid-modus actief is, dan kunnen gebruikers verschillende dingen aanpassen. Denk dan aan het groter maken van iconen en teksten (of berichten). Dat kun je goed zien in de gedeelde screenshots hierboven. Het is dat je weet dat dit iOS is, maar voor de rest is het bijna onherkenbaar.

Grotere knoppen en meer

Ook zijn sommige knoppen wat groter (zoals de terugknop) en is de user interface (het menu) volledig aangepast. Die is nu veel simpeler in opzet. Betekent dit automatisch dat besturingssystemen mettertijd ingewikkeld zijn geworden? Dat antwoord is volmondig ja. Maar wanneer je de ontwikkelingen op de voet volgt, dan valt het voor dagelijkse gebruikers vaak wel mee allemaal.

iOS biedt al enkele opties aan in het kader van toegankelijkheid. Maar wanneer deze nieuwe set functies beschikbaar is, dan komt daar dus een gigantische sloot aan mogelijkheden bij. Helaas is niet met zekerheid te stellen dat Apple de opties uitbrengt met de release van iOS 16.2 (plannen kunnen veranderen), dus moeten we voor nu even wachten totdat het bedrijf hier zelf iets over naar buiten brengt.

