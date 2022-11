Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple je bij de kerstballen grijpt als je jouw iPhone of Mac inruilt

Slecht nieuws voor mensen die hun iPhone willen inruilen voor een nieuw exemplaar. Apple heeft vandaag de inruilprijzen van bijna alle telefoons verlaagd. Ook bij de iPad, Apple Watch en Mac zijn veranderingen te zien.

Het is bijna Sinterklaas en Kerstmis. Dat is natuurlijk de ideale tijd om je geliefde of gewoon jezelf een leuk cadeau te geven. Er is dus haast geen betere tijd om je iPhone te vernieuwen door een nieuw model aan te schaffen. Als je dat dit jaar wil doen, ben je te laat.

Apple verlaagt inruilprijzen voor iPhone, Mac, iPad en Apple Watch

Apple heeft namelijk de inruilprijzen voor de iPhone verlaagd. Zo krijg je een stuk minder geld terug als je bepaalde modellen inwisselt voor een nieuw exemplaar.

De verlaging van de inruilprijzen heeft Apple vandaag ingevoerd. Als we kijken op de inruilpagina van een dag eerder, zien we andere prijzen staan. Bij sommige modellen van de iPhone valt het verschil mee, terwijl anderen echt te maken hebben met een flinke waardedaling.

Minder geld voor jouw iPhone

Als je een iPhone 13 Pro wil inruilen heb je de meeste pech. Daar zit nu een verschil van inruilwaarde. Op 9 november kreeg je nog tot 690 euro terug als je dit model wil omruilen voor een nieuw exemplaar. Dat is nu 630 euro. Bij de Pro 13 Pro Max is dit 30 euro en bij de gewone 13 10 euro.

De inruilprijzen van Apple zijn niet alleen veranderd bij de iPhone 13, ook die van de 12, 11 en de SE zijn aangepast. Ook hier is bij de Pro het grootste verschil te zien. Bij de 12 is dat 40 euro. Sommige prijzen zijn wel gelijkgebleven.

Inruilprijzen van iPad en Apple Watch veranderen

Die verschillen qua inruilprijzen zien we niet alleen bij de iPhone. Ook de iPad en de Apple Watch verschillen nu qua inruilwaarden. Zo is de iPad Pro nu 35 euro minder waard en krijg je voor de Apple Watch Series 7 nu 20 euro minder terug.

Met een iMac ben je echt de klos bij Apple

Die bedragen zijn kinderspel vergeleken met de verandering van inruilprijzen van sommige Mac-modellen. Zo verlaagt Apple de maximale inruilwaarde van de iMac Pro met 430 euro. Eerst kreeg je er nog 1.130 euro voor en nu is dat nog maar 700 euro.

Een ander groot verschil is te zien bij de gewone iMac. Eerst kreeg je hier 740 euro voor terug, maar nu is dat nog zo’n 500 euro bij Apple. Voor sommige modellen krijg je nu echter meer terug. Dit is het geval voor de MacBook Pro en de MacBook Air en Mac mini. Dat is dus anders dan bij de iPhone.

Wil je dus je iPhone, Mac, of iPad vervangen, dan doe je er goed aan om eerst na te denken of je dit echt via Apple wil doen. Wellicht kan het nu bijvoorbeeld interessanter zijn om jouw apparaat zelf te verkopen via bijvoorbeeld Marktplaats of om te ruilen bij een andere retailer.