Apple richt pijlen op Google en zijn meest iconische tak van sport

Voordat Apple het tegen Google op kan nemen op de markt voor zoekmachines, zijn we een aantal jaar verder. Maar dat betekent niet dat het bedrijf uit Cupertino die strijd niet ziet zitten. Want als we de meest recente geruchten mogen geloven, dan werkt het namelijk aan een eigen zoekmachine voor op het internet. Maar er zijn wat tegenslagen.

Dit verhaal komt bij website The Information vandaan. Uit het artikel blijkt dat een aantal Apple-medewerkers overstapten naar het Google-team. Die medewerkers werkten stilletjes aan een zoekmachine voor de iPhone-maker. Ze waren bovendien onderdeel van een team bestaande uit tweehonderd mensen.

Van Google naar Apple en andersom

Ook opvallend: dergelijke teamleden lijken constant over te stappen van Google naar Apple en andersom. De werknemers die nu weggingen werkten eerder bij Laserlike. Dat is een startup die het bedrijf in 2018 overnam. De startup werd opgericht door drie voormalige Google-medewerkers (hoe kan het ook anders).

Destijds nam Apple Laserlike over vanwege de eigen zoekmachine, om zaken als Spotlight en Siri te kunnen verbeteren. Medeoprichter Srinivasan Venkatachary werd na de overname het hoofd van Apples zoekteam. En nu blijkt dus dat de oprichters van de zoekmachine terugkeren naar het nest waar ze ooit uitvlogen.

Grote klap voor Apples diensten

Uit het verslag blijkt tevens dat dit een grote klap voor Apples diensten is. De kennis die nu wederom vertrekt, was cruciaal voor een snelle ontwikkeling van bijvoorbeeld een eigen zoekmachine. Het is de bedoeling dat die machine het straks opneemt tegen onder meer de search engine van Google.

Geruchten over een Apple-zoekmachine gaan al jaren rond. Maar nog nooit waren ze zo hardnekkig als nu. Het bedrijf maakt hier zelf ook geen opmerkingen over. Dus voor zover de buitenwereld weet, bestaat die machine niet. Het is niet duidelijk wanneer de zoekmachine daadwerkelijk gepresenteerd wordt.

