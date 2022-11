Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Deze voormalig Facebook-voorman krijgt belangrijke rol binnen Apple

Binnen de tech-industrie zie je vaak dat belangrijke personen van het ene naar het andere bedrijf overstappen, zoals we nu bij Facebook en Apple zien. In dit geval gaat het om Timothy Campos, die bij de iPhone-maker een belangrijke divisie onder zicht krijgt. Campos moet Mary Demby gaan vervangen, die met pensioen gaat. Wat gaat hij doen?

Sinds augustus heeft Apple afscheid genomen van vier hooggeplaatste medewerkers. Eerst vertrok Jony Ive’s vervanger Evans Hankey en later besloot Anna Matthiasson ook te vertrekken. Zij was de onderdirecteur van online retail. Ze vertrekt na een dienstverband van drie jaar, maar onduidelijk is waarom precies.

Van Facebook naar Apple

Dan hebben we Karen Rasmussen, een hooggeplaatste medewerker verantwoordelijk was voor de digitale ervaring en eCommerce. En nu komt ook naar buiten dat Mary Demby het bedrijf verlaat, na dertig jaar aan dienstverband.

Vlak na haar vertrek was nog niet duidelijk wie haar zou opvolgen, maar inmiddels weten we wie dat is.

Het betreft dus Timothy Campos, die voorheen werkzaam was bij Facebook. Hij neemt het stokje over van Demby, die bij Apple verantwoordelijk was voor online diensten, de website en de infrastructuur voor klantenondersteuning.

Dat zijn behoorlijke portfolio’s, dus hopelijk gaat de transitie lekker soepel.

Waarom kiezen voor Campos?

Waarom de keuze gevallen is op Campos? Nou, heel simpel eigenlijk. De man was bij Facebook eerder verantwoordelijk voor grofweg dezelfde onderdelen. Hij werkte bij Meta tussen 2010 en 2016 en kwam daarna met zijn eigen agenda-applicatie. Die app, genaamd Woven, werd in 2021 overgenomen door Slack.

Campos liet al op zijn eigen LinkedIn-profiel weten dat hij zich klaarmaakt voor een nieuwe positie. Echter, op het profiel is nog niet te lezen wat die nieuwe positie precies inhoudt. Gelukkig wist Bloomberg het nieuws te ontfutselen. Een vertegenwoordiger van Apple bevestigde het nieuws namelijk aan de redactie.

