Apple richt pijlen op ESPN en Ziggo: rechten Eredivisie in het vizier

Nadat de komst van Major League Soccer is aangekondigd, lijkt Apple zijn sportieve wensenlijst verder uit te willen breiden. Het Amerikaanse bedrijf van CEO Tim Cook lijkt de stijd aan te willen gaan met ESPN en Ziggo voor de rechten van de Eredivisie.

Het nieuws is (via iCreate) afkomstig van zakenman Chris Woerts. Hij sprak gisteravond in De Oranjewinter nog over de interesse van Ziggo, maar heeft ook bronnen die naar Apple wijzen als kandidaat voor de rechten.

Eredivisie vanaf 2025 te zien bij Apple?

Er is in ons land één partij die de rechten van de Eredivisie heeft, het hoogste niveau op het gebied van het Nederlandse voetbal. ESPN, voorheen bekend als Fox Sports, is dé plek om je favoriete Nederlandse club te zien spelen. Maar dat kan vanaf 2025 gaan veranderen.

Apple houdt zich sinds kort, met het oog op Apple TV+, ook druk met sport bezig. Zo is het Amerikaanse bedrijf in de strijd om de rechten van de NFL (American Football) en sleepte het de Major League Soccer (Amerikaans voetbal) en MLB (Honkbal) binnen.

Nu lijkt het bedrijf van Tim Cook dus ook in de running te zijn om de Nederlandse markt op sportgebied te veroveren. De rechten voor het uitzenden van de Eredivisie liggen vanaf 2025 namelijk weer voor het oprapen. Het contract van ESPN loopt namelijk tot en met 2024.

Het maakt in principe niet uit wie de strijd om de rechten gaat winnen. Zowel ESPN, als Ziggo, als Apple moeten waarschijnlijk een bedrag tussen de 150 en 200 miljoen euro per jaar betalen.

Manchester United

Het is niet de eerste keer dat Apple deze maand in verband wordt gebracht met voetbal. Het Amerikaanse bedrijf kondigde, zoals gezegd, een deal met de Major League Soccer aan. Maar veel groter nieuws was het feit dat het bedrijf de wens heeft om Manchester United te kopen.

