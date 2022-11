Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple terug de rechtbank in met Epic Games: wat is er aan de hand?

Apple en Epic Games zetten hun juridische strijd deze week voort door samen wederom op te dagen in de rechtbank. De advocaten van beide partijen hebben allebei hetzelfde doel: ze willen de eerder gemaakte beslissing omverwerpen. Ondanks het spinnen van het nieuws, kwam daar geen echte winnaar uit destijds.

We keren even terug naar het begin. Deze saga begon namelijk in coronajaar 2020. Epic Games stelde gamers in staat direct aankopen te doen binnenin de app van Fortnite. Daardoor overtrad de ontwikkelaar de regels van de App Store. Apple gooide de populaire game toentertijd daarom razendsnel uit de downloadwinkel.

Apple vs. Epic Games: de saga leeft voort

Aangezien Epic Games dit zag aankomen, had het bedrijf al een antitrustrechtszaak voorbereid. De ontwikkelaar wilde namelijk voor elkaar krijgen dat Apple third-party appwinkels en alternatieve betaalmethoden zou toestaan. De Fortnite-maker verloor die eerste rechtszaak, maar ging meteen daarna in hoger beroep.

Hoewel Apple de antitrustzaak won, moest het bedrijf wel toelaten dat appmakers linkjes naar websites mochten plaatsen met daarop alternatieve betaalmethoden. Aangezien de iPhone-maker zijn regels voor de App Store niet wil wijzigen, resulteerde dat ook hier in het voorbereiden van het hogere beroep.

Wat gaat er nu gebeuren?

Epic Games is voornemens om de rechtbank te wijzen op “meerdere, juridische fouten” die die gemaakt zou hebben. Dat heeft onder meer betrekking op het kunnen sideloaden van apps. Apple gaat eveneens de rechtbank op zijn fouten wijzen en dat die helemaal niet mag bepalen hoe de App Store moet veranderen.

Verder vindt Apple natuurlijk dat de beschuldigingen vanuit het kamp van Epic Games “ongegrond” en “ongeëvenaard” zijn. Daardoor zou er geen basis zijn voor wat Epic claimt, waardoor er vanuit die kant geen basis zou zijn voor een omverwerping van het vonnis. Enfin, bereid je dus maar voor op de volgende ronde.

