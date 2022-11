Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple komt eruit met Epic, maar niet zoals we hadden verwacht

Wanneer we het over Apple en Epic hebben, dan denk je wellicht meteen aan Fortnite-maker Epic Games. Het bedrijf uit Cupertino ligt al maanden in de clinch met dat bedrijf, dus dit is niet de onderneming waar de iPhone-maker een deal mee sluit. Nee, dit keer gaat het om een bedrijf dat Epic Systems heet.

Epic Systems en Apple werken namelijk aan tools waarmee het gemakkelijker wordt je gezondheid digitaal in kaart te brengen op de Mac. Met zijn eigen smartwatch is de iPad-producent natuurlijk al actief op de markt voor producten met betrekking tot gezondheid. Dus deze stap is dan wellicht niet meer zo vreemd.

Apple maakt afspraken met Epic

Dat beide bedrijven nu de handen ineenslaan, betekent niet dat we te maken krijgen met een gloednieuwe applicatie voor macOS. Aanvankelijk wilde Apple wel heel graag dat Epic Systems dat deed, maar vooralsnog lijkt dit niet te gaan gebeuren. In plaats daarvan krijgen we een bestaande app voorgeschoteld.

Epic Systems is een gigantisch bedrijf in de Verenigde Staten dat zich bezighoudt met elektronische patiëntendossiers. Naar verluidt staat de helft van de Amerikaanse bevolking wel in een systeem van deze onderneming. Het bedrijf biedt al software voor macOS aan, maar gebruikers omschrijven die als ‘moeizaam’.

Epic System wil alles gemakkelijker maken

Bronnen melden nu dat Epic Systems ondertussen al werkt aan verbeteringen voor de bestaande app, zodat die soepeler draait op macOS. Helaas is nog niet precies duidelijk wanneer die verbeteringen arriveren, maar medewerkers uit de gezondheidszorg hebben nu wel iets om naar uit te kijken.

Hoe de app er verder uitziet en hoe die werkt, is voor nu nog niet bekend. Dat moeten we dus nog even afwachten. Maar het idee dat artsen en dergelijke onze gezondheidsgegevens gemakkelijker kunnen inzien en bijhouden op een Mac, is in elk geval een fijn vooruitzicht. Dat maakt de situatie voor iedereen beter.

Axios