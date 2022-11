Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Verenigde Staten thuisbasis in Apples plan om minder afhankelijk te worden

Apple is voornemens een deel van de chipproductie voortaan in de Verenigde Staten te laten plaatsvinden. Die chips zijn dan onder meer bedoeld voor de iPhone. Naar verluidt begint het bedrijf uit Cupertino eerst met het overbrengen van de Silicon-productie naar een aanstaande TSMC-fabriek in Arizona.

De CEO van Apple, Tim Cook, onthulde deze plannen tijdens zijn reis in Duitsland. Daar vertelt hij dat het de bedoeling is vanaf 2024 chips in te kopen van die nieuwe fabriek. Het zou ook kunnen dat de productie deels naar Europa verplaatst wordt, aangezien hier steeds meer fabrieken uit de grond gestampt worden.

Apple wil chipproductie overbrengen

Cook was helaas niet heel specifiek in zijn woorden. Maar wanneer hij het heeft over de chipproductie in Arizona in de Verenigde Staten, dan heeft hij het mogelijk over de nieuwe TSMC-fabriek. Dat bedrijf is de exclusieve leverancier als het gaat om Apple Silicon en dus zowel de A- als de M-lijn van de iPhone-maker.

TSMC, een afkorting voor Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, focust zich in de nabije toekomst voornamelijk op de productie van 5nm-chips. Mogelijk is dat niet goed genoeg voor Apple, dat graag op de rand van vooruitgang werkt. De Mac-maker wil bijvoorbeeld snel aan de slag met 3nm-processors.

Het portfolio uitbreiden

Het is geen geheim dat Apple zijn productieportfolio wil uitbreiden. Dat doet het bedrijf immers al jaren. Maar waarschijnlijk kwamen de plannen deels tot stilstand door de coronapandemie. Sowieso is breder gaan werken geen slecht idee. Want al je eieren in één mandje stoppen, kan op den duur gaan tegenwerken.

Bovendien is het zo dat de Amerikaanse overheid recentelijk begonnen is met het lucratief maken van het openen van fabrieken in de VS. Dat gaat via de zogenaamde Chips and Science Act. In totaal is er een bedrag van vijftig miljard dollar beschikbaar om chipproducenten aan te trekken naar dat land.

