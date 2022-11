Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom je op je hoede moet zijn voor nieuwe Apple Car-geruchten

Ah, de Apple Car. Dit is Ć©Ć©n van de meest geheimzinnige projecten van het bedrijf uit Cupertino tot nu toe. Hier is misschien nog wel minder over bekend dan over de VR/AR-bril waar de iPhone-maker achter de schermen aan werkt. Ondertussen verschijnen er wel geregeld geruchten over die elektrische auto.

Net zoals bij veel andere geruchten, is het altijd verstandig om die met een korreltje zout te nemen. Voornamelijk omdat we bijna nooit echt kunnen controleren waar het nieuws vandaan komt. Het enige waar we op kunnen bouwen, is de reputatie van de persoon die de gegevens lekt. En we kijken altijd naar de geloofwaardigheid van zo’n verhaal.

Nieuwe Apple Car-geruchten, en nu?

Nu krijgen we dus een verhaal binnen van een leaker genaamd Majin Bu. Deze persoon uit China heeft een niet al te beste reputatie als het gaat om eigen geruchten. Maar wanneer hij reageert op andermans verhalen, dan komt er soms nog wel eens wat waardevols naar boven. Hoe zit het met de Apple Car?

Het opvallendste aan dit nieuwe geruchten is dat Majin Bu het verhaal zelf al in twijfel trekt. De persoon kan namelijk zelf niet eens controleren in hoeverre de recent gedeelde informatie van zijn contactpersoon klopt. Mocht je woord voor woord willen lezen wat er gezegd wordt, dan lees je dat op Telegram. Maar wees dus gewaarschuwd; waarschijnlijk is dit allemaal onzin.

Wat wordt er besproken?

In de post op Telegram komen een aantal dingen naar voren (die we soms al eens eerder gehoord hebben):

De voorruit is een groot touchscreen met CarPlay. Er zou geen dashboard zijn, alleen een stuur. Ze hebben het niet over pedalen of iets dergelijks.

De iPhone zou de auto bedienen; die stop je namelijk in het stuur.

Dit wordt geen elektrische auto voor consumenten.

Siri bedient de automatisch piloot; eventuele commando’s verlopen dus via de slimme assistent.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Opvallend is tot slot dat de persoon met wie Majin Bu over de Apple Car spreekt, zichzelf soms tegenspreekt. Hoe dan ook, voorlopig ziet het er niet naar uit dat we snel zinnige informatie over de auto gaan krijgen; maar vermakelijk is het wel. En het is bovendien tof om je dergelijke dingen voor te kunnen stellen, toch?

