Mediamarkt biedt flinke korting op Apple-producten tijdens Black Friday

Niet iedereen zit altijd te wachten op het nieuwste van het nieuwste: En toch is het knap lastig om goede Apple-deals te vinden van wat oudere producten, tenzij het Black Friday is. Bij Mediamarkt deze week dus wel en OMT dook er bovenop. Dit vonden wij de 5 lekkerste deals.

Black Friday staat in de blokken. Hoewel die pas op 25 november start, gaat aanstaande vrijdag gaat het startschot af. Alle grote verkopers zijn aan het jongleren met hoge kortingen op producten. Zo ook Mediamarkt die wel heel indrukwekkende deals heeft wat Apple-producten betreft.

Mediamarkt gaat best wel los met Apple-deals op Black Friday

Ondanks het feit dat Apple zelf ook wel redelijk los gaat op Black Friday, zijn het toch vaak derde partijen die met de beste deals komen. Dat geldt dus ook voor Mediamarkt die Apple-apparatuur van wellicht een jaartje of twee ouder voor weinig verkoopt. Check deze voorbeelden.

#1 Apple iPhone 11 voor een prikkie

Oké een prikkie is het voor veel mensen niet, maar het feit dat dit toestel eerst 539 euro kostte en nu 499 euro is wel mooi meegenomen. Daarvoor krijg je het befaamde 6,1 inch scherm, 64GB opslag en de A13 Bionic-chip die echt niet heel erg onderdoet voor de A14 en consorten.

#2 MacBook Pro 16 (2021)

Deze MacBook Pro is al helemaal mooi meegenomen op Black Friday. Hij was eerst 2399 euro maar nu 2199 euro. Dat scheelt je toch weer 200 euro. Dan kan je dat geld wellicht gebruiken voor een externe SSD, want met 512GB opslag kom je niet een heel eind. Wat je wel krijgt is de M1 Pro 16-code-chip en 16GB RAM, en daar is prima een video mee te knippen

#3 MacBook Pro Air ook een van die goede deals

Als al die macht van de vorige laptop wat teveel is voor je, dan kan je de Apple MacBook Air uit 2020 meer rekenen tot een instapmodel. Deze heeft ook een M1-processor, maar ‘slechts’ 8GB RAM en een harde schijf van 256GB. Maar als je vooral simpele werktaken verricht en je een dunne laptop kan waarderen dan heb je een prima Black Friday-deal voor 979 euro (was 1129 euro).

#4 Instap Apple iPhone SE (PRODUCT)RED

Over instapmodellen gesproken: de Apple iPhone SE doet wat het moet doen, en met verve. De smartphone heeft slechts 64GB opslag, maar wel een A13 Bionic-chip en kan feitelijk bijna alles doen wat je wil. De foto’s zijn wat minder dan een 11, 12, 13 of nu 14. Maar als je niet zo gebrand bent op de állerbeste Instagram-foto’s is dit een uitstekend toestel. En van 419 naar 389 euro op Black Friday, is een prima deal.

Daarnaast is het ook een (PRODUCT)RED dus je steunt een goed doel.

#5 Apple Watch Series 7 (41mm) zijn op Black Friday spotgoedkoop

We kunnen niet anders stellen dat een Apple Watch (en dus ook de Series 7) een absolute aanrader is als je in contact wilt blijven met anderen, maar vooral ook met jezelf.

Via het klokje kan je makkelijk instellen wat je workout-doelen zijn. Of je kan natuurlijk zelfs via een app in de gaten houden of je minder of zelfs hopelijk niet rookt. En mocht je in paniek raken door enige stress daardoor: het horloge geeft je desgewenst ademhalingsoefeningen.

Daarnaast heeft de Series 7 ook de zogenoemde ‘always on’-display zodat je niet steeds je pols raar hoeft te bewegen als je zoiets simpels als een notificatie of een tijd wilt zien.

De Apple Watch Series 7 was overigens 429 euro maar is nu rondom Black Friday te koop voor 369 euro en nog altijd in meerdere kleuren verkrijgbaar.

Natuurlijk zijn er los van Black Friday ook talloze andere Apple-deals en wellicht vind je die hier.