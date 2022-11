Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple stunt met iPhone en meer op Black Friday en Cyber Monday

Zo’n beetje de halve wereld is vandaag in rep en roer, omdat het officieel Black Friday is. Met andere woorden: op veel producten krijg je fikse kortingen. En ook Apple doet aan de ‘feestdag’ mee. Dit zijn een paar van hun lekkerste deals waaronder een iPhone en MacBook Pro.

Grote retailers zoals Bol.com, Coolblue en Amazon, maar ook fabrikanten als Sonos en Sony hebben vandaag enorme deals. Apple blijft niet achter deze Black Friday, maar biedt aanbiedingen op geheel eigen wijze aan.

Black Friday bij Apple is nét even anders

Over het algemeen is het ‘traditie’ dat bedrijven korting geven op producten. Zo brachten we je deze week al de beste Apple-deals op Coolblue. Apple geeft je niet daadwerkelijk korting, maar strooit tot en met maandag wel met cadeaukaarten die kunnen oplopen tot 250 euro. Daarnaast kan je sommige oude Apple-apparaten inruilen en op die manier nog meer korting krijgen.

Aan de ene kant is het ietwat irritant dat je niet gewoon korting krijgt. Aan de andere kant is de kans groot dat je in de toekomst sowieso wel meer Apple-producten aanschaft. En feitelijk krijg je daar dus korting op met je voucher. Hier een fijn lijstje met aantrekkelijke deals.

#1 Instapmodel iPhone: de SE

De iPhone SE is een prima betaalbare smartphone. De SE met 64 GB opslag kost bij het bedrijf 559 euro. Maar je krijgt er wel een cadeaukaart van 50 euro bij. Effectief kost de telefoon dus maar 509 euro én krijg je drie maanden gratis Apple TV+ erbij (ter waarde van 20,79 euro).

#2 AirPods Max flink goedkoper op Black Friday

De AirPods Max zijn voor velen toch wel de Heilige Graal qua koptelefoons. Goedkoop zijn ze echter niet voor 629 euro. Maar met een cadeaukaart van 75 euro kosten ze feitelijk 554 euro. En die prijs is een stuk schappelijker.

#3 Apple Watch SE net als de iPhone SE op Black Friday voor een prikkie

Net als de iPhone SE qua telefoon, is de SE-versie van de Apple Watch ideaal voor mensen die wel een smartwatch willen, maar liever niet de hoofdprijs betalen. De Apple Watch SE is voor 299 euro sowieso betaalbaar, maar met een voucher van 50 euro, is ‘ie feitelijk 249 euro. Niet slecht voor een nieuwe generatie Apple Watch.

#4 iPad (9e generatie)

Wat ons betreft is naast een iPhone een goede tablet tegenwoordig onmisbaar. Je hoeft niet te zeulen met een laptop, het is fijn om er op te werken en te gamen, én leuk als activiteit voor de kids (of als je in je bed nog even een serie wilt bingen). Daar is de 9e generatie iPad prima geschikt voor. Deze kost 439 euro, en met een voucher van 30 euro dus 409 euro.

#5 14” MacBook Pro (met M1-chip)

De hoogste Black Friday-‘korting’ krijg je echter op de MacBooks. Neem bijvoorbeeld deze 14” MacBook Pro met snelle M1-chip. Deze dunne en lichte alleskunner kost bij Apple 2.249 euro. Maar tot en met maandag krijg je er een waardebon bij voor maar liefst 250 euro. Dan kost deze strakke Apple-laptop 2.199 euro. En ja, ook dan krijg je Apple TV+ voor drie maanden gratis.

Al met al zijn dit prima Black Friday-deals van Apple en dat doen ze dus op een andere, maar slimme manier:

Je krijgt een cadeaukaart die flink op kan lopen (25 tot 250 euro)

Je krijgt drie maanden gratis Apple TV+ (beste streamingservice, wat ons betreft en kost normaal 6,99 euro per maand)

Sommige oude apparaten zoals je iPhone kan je inleveren voor een aardige duit, dus zou je nieuwe aanschaf flink goedkoop kunnen worden.

Alle Black Friday-kortingen vind je overigens hier; want er staat wel meer mooi ‘speelgoed’ tussen op de Apple-site voor Black Friday.