Apple Arcade stunt met de introductie van deze heerlijke voetbalgame

Vanaf volgende week dinsdag krijgt Apple Arcade er een nieuwe titel bij. Eentje die menig voetbalfan zonder enige twijfel op positieve wijze zal verrassen.

Middels een persbericht maakt het Amerikaanse bedrijf bekend dat Football Manager 2023 Touch naar het platform komt. En in alle eerlijkheid: dat is wel een dingetje.

Apple Arcade krijgt ijzersterke game in de line-up

De afgelopen paar jaar hebben de Football Manager-games de harten van voetbalfans weten te veroveren. In het spel sta je in de schoenen van de coach van je favoriete team en moet je in het seizoen zo hoog mogelijk zien te eindigen. Dit doe je door de juiste spelers aan te kopen, te selecteren en de juiste tactiek te gebruiken.

Football Manager 2023 Touch is de meest recente editie van het spel en zit ontzettend goed in elkaar. Met toegang tot 120 verschillende competities van over de hele wereld is de game ontzettend compleet en kan je er zonder twijfel met veel enthousiasme mee uit de voeten. Je maakt gebruik van vooringestelde tactieken, bouwt je eigen strategie en nog heel veel meer.

Vanaf volgende week dinsdag is Football Manager 2023 te spelen voor abonnees van Apple Arcade. De dienst van Apple geeft consumenten toegang tot een groot arsenaal aan games die, geheel advertentievrij en zonder in-app aankopen, te spelen zijn. De kosten: 4,99 euro per maand.

De nieuw game is binnenkort te spelen op iPhone, iPad en Apple TV. Er zijn crossplay-mogelijkheden voor alle drie de platformen. Wie Football Manager 2023 Touch liever met een controller speelt kan dat, door de bijbehorende ondersteuning, ook doen.

Deze games komen ook

Wie overigens weinig met voetbal heeft kan komende maand zonder twijfel ook genieten van Apple Arcade. De dienst voegt namelijk nog meer nieuwe titels aan het aanbod toe. Denk hierbij aan namen als Battleheart Legacy+ (MikeMobile), Old Man’s Journey+ (Brokenrules) en SpongeBob SolitairePants (ViaCom).



