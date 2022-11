Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoeveel de Apple AR/VR-headset je waarschijnlijk gaat kosten

Als er de laatste tijd over één product veel gesproken wordt, dan is het de AR/VR-headset van Apple wel. Maar wanneer kun je hem verwachten, hoeveel gaat hij kosten en wat zijn de specificaties. OMT-redacteur Jeroen Kraak dook in de materie en legt het je allemaal uit.

Na de AirTag lijkt Apple binnenkort eindelijk weer met een compleet nieuw product te komen. We hebben het natuurlijk over de AR/VR-bril. Nu ligt er nieuwe informatie over de gadget op straat.

Apple wil concurreren met Meta

Dit nieuws is afkomstig van Bloomberg-journalist Mark Gurman. In zijn wekelijkse nieuwsbrief heeft hij nieuwe onthullingen gedaan over AR/VR-headset van Apple.

Als we de journalist mogen geloven, wil Apple met de AR/VR-headset de concurrentie aangaan met Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De iPhone-maker wil namelijk een 3D video-service en een soort metaverse-omgeving brengen. Iets wat Mark Zuckerberg ook wil, maar wat nog niet echt van de grond komt bij de maker van VR-bril Oculus.

👨‍💻 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Prijs en en specs van de Apple AR/VR-headset

De Apple metaverse is niet de enige onthulling van Mark Gurman. Hij komt ook met een prijsschatting op de proppen, alleen is die nog vrij ruim. De nieuwe bril zou tussen de 2.000 en 3.000 dollar moeten kosten.

Dat de aanschafprijs zo hoog ligt, komt door het gebruik van krachtige onderdelen. Aan de binnenkant van de AR/VR-headset zit een M2-chip, die we kennen uit de Mac. Daarnaast heeft het apparaat 10 camera’s en moet het de hoogste beeld-resolutie bieden op de markt.

Gamen in AR/VR?

Toch is de ontwikkeling van de VR/AR-headset van Apple nog lang niet afgerond. De iPhone-maker zoekt nog personeel om de software verder te ontwikkelen. Het bedrijf wil volgens Gurman nog een software producer met ervaring in visual effects en ervaring met games.

Mocht Apple zich met de bril ook op gamen gaan richten, dan gaat de concurrentie aan met PlayStation. Sony komt om 22 februari met de VR 2-headset die voor een nog betere game-ervaring moet zorgen dan diens voorganger.