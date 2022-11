Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple dropt nieuwe firmwareversies voor zowel je AirPods als je AirTags

Consumenten met een setje AirPods, koptelefoon van Apple of een AirTag in huis kunnen een update voor hun accessoires verwachten. Het Amerikaanse bedrijf voorziet de producten van nieuwe firmwareversies die de nodige problemen op lijken te lossen.

Met betrekking tot de AirTag moeten consumenten firmwareversie 2A24e in de gaten houden. Voor de AirPods hebben we te maken met versie 5B58.

Apple dropt update voor AirPods

Het maakt niet uit welk model van de AirPods je precies in huis hebt. De AirPods (tweede-generatie en derde-generatie), Pro (eerste-generatie en tweede-generatie) en Max (de koptelefoon van Apple) worden allemaal voorzien van versie 5B58. Wat de update precies doet is niet helemaal duidelijk, maar Apple laat wel weten dat de problemen zijn opgelost.

De kans dat problemen met de ruisonderdrukking, voornamelijk voor de AirPods Max, zijn opgelost is klein. Sinds mei is de geliefde functionaliteit minder krachtig geworden, wat voor het nodige commentaar zorgt. Al lijkt de keuze niet volledig bij Apple zelf vandaan te komen:

Om te controleren of je AirPods de juiste firmwareversie al hebben kun je het volgende doen:

Ga op je iPhone naarĀ Instellingen

Kies vervolgens voorĀ Algemeen

Selecteer de optieĀ Info

Druk vervolgens op het AirPods-model dat met de iPhone is verbonden

Naast firmwareversie is te zien welke versie er gebruikt wordt.

Apple geeft helaas nog geen manier om de update handmatig door te voeren. Dit gebeurt dus volledig automatisch.

AirTag krijgt ook nieuwe firmwareversie

Naast de AirPods heeft Apple ook zijn AirTag, de bekende tracker van het bedrijf, voorzien van een update. Het gaat om firmwareversie 2A24e.

Apple maakt ook niet helemaal duidelijk wat er precies anders is aan de AirTag, maar laat wel weten dat er problemen zijn opgelost. Je zal in de praktijk dus moeten zien of er echt een groot verschil is in het dagelijkse gebruik.

Net als bij de AirPods is het overigens wel mogelijk om te controleren welke versienummer de tracker precies heeft: