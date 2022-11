Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple iedere stap die je in de App Store zet op de voet volgt

Als je een iPhone gebruikt, dan is de kans groot dat je ook geregeld in de App Store te vinden bent. Dat is dé plek immers om je apps vandaan te halen (en als het aan de Europese Unie ligt, straks niet meer de enige). De laatste tijd is er veel gedoe omtrent de downloadwinkel. En dat lijkt voorlopig niet te gaan stoppen…

Nee, iPhone-gebruikers waren er niet over te spreken dat de App Store meer advertenties weergeeft. Maar ergens was er misschien nog wel een soort vertrouwen in Apple, aangezien het bedrijf privacy hoog in het vaandel heeft staan. Het bedrijf positioneert zichzelf als een voorvechter van privacy, in allerlei uitingen.

App Store volgt iPhone-bezitters

Maar wat blijkt uit onderzoek? Ook Apple lijkt zijn gebruikersbasis gewoon lekker te volgen, net zoals zo’n beetje elk ander commercieel techbedrijf. De App Store stuurt namelijk een flinke lijst met gegevens naar Apple over gebruikers die aan het browsen zijn. Elke tap die je maakt is een tap waar Apple van op de hoogte is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.👇This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 3, 2022

In de bovenstaande tweet kun je zien hoe de App Store op je iPhone de gegevens verzamelt en die in real-time in een zogenaamd JSON-bestand naar de Apple-servers stuurt. Dit gebeurt al sinds de release van iOS 14.5, ironisch genoeg een maand voordat Apple de App Tracking Transparency-optie introduceerde.

Wat doet Apple hiermee?

Helaas weten we niet precies wat Apple met al deze gegevens doet. Het bedrijf geeft adverteerders wel inzicht in hoe hun advertenties het doen binnen de Store, dus wellicht gaat een deel van de data hun kant op. Maar op moment van schrijven is hier totaal geen transparantie over en dat maakt dit een zorgelijke situatie.

De gegevens gaat ook richting Apple op het moment dat je de optie voor persoonlijke advertentie uitschakelt. Het wachten is nu op Apple die hierover een reactie móet geven. Maar de kans is groot dat dit in een dofpot belandt, aangezien de iPhone-maker zelden op geruchten of ontdekte dingen reageert in de media. Wtf, Apple.

