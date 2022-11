Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom gat in App Store-regels voor pittige problemen kan zorgen

Een aantal procureurs-generaals in het district van Colombia laat in een brief aan Apple weten dat er een gat in de App Store-regels zit. Dat gat kan grote gevolgen hebben voor de privacy van gebruikers. Het gaat dan met name om gevoelige gegevens die betrekking hebben reproductieve gezondheidszorg.

Je kunt de volledige brief hier lezen (je opent dan een .pdf-bestand). Dat er nu mogelijk een gat in het reglement van de App Store zit is pijnlijk te noemen, omdat Apple zich graag naar voren schuift als voorvechter voor privacy. De procureurs-generaals willen dat het bedrijf de regels van de downloadwinkel aanpast.

App Store-regels zetten privacy op de tocht

Ontwikkelaars van apps moeten gedwongen kunnen worden niet-essentiële data te verwijderen, waaronder locatiegegevens en zoekopdrachten. Het gaat dan met name om mensen die zoeken naar of helpen met het verstrekken van informatie met betrekking tot reproductieve zorg. Maar daar blijft het niet bij.

Ook moet ontwikkelaars opgelegd worden dat dergelijke informatie alleen naar buiten komt wanneer dat vanuit een rechter bepaald wordt. Bovendien moet Apple aan gebruikers duidelijk maken dat ontwikkelaars deze gegevens in handen hebben. En dat ze mogelijk verstrekt wordt aan derde, onbekende partijen.

Apps die gezondheidsgegevens verzamelen

“Third-party apps in de App Store verzamelen privé informatie van consumenten met betrekking tot seksuele gezondheidszorg”, staat in de brief. “Die gegevens kunnen door politie, individuelen en private entiteiten bewapend worden.” Dat is vooral hetgeen waar de groep procureurs-generaals zich zorgen om maken.

Dit verhaal heeft betrekking op het grotendeels illegaal maken van een abortus uitvoeren in enkele staten in de VS. Wanneer je als gebruiker van de App Store op zoek gaat naar extra informatie over dit soort zaken, dan kan het dus heel gevaarlijk zijn wanneer die informatie in verkeerde handen terechtkomt.

