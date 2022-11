Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Verborgen verbeteringen hét recept achter Apple’s AirPods Pro 2

Wie de AirPods Pro 2 inmiddels heeft geprobeerd, hoort dat de geluidskwaliteit aanzienlijk verbeterd is. Hoe dat precies tot stand is gekomen was tot op heden echter nog niet helemaal duidelijk. Gelukkig komt Apple zelf met een verklaring.

Zonder de ondersteuning van Lossless Audio (wat we nog altijd niet begrijpen) krijgt Apple het toch voor elkaar de AirPods Pro 2 een prettige upgrade te geven. Ingenieur Esge Andersen vertelt in een interview precies hoe Apple dat voor elkaar gekregen heeft.

AirPods Pro 2 leunt op luchtstroom

In een interview met What Hi-Fi? laat Andersen, akoestiek-ingenieur bij Apple, weten dat luchtstroom hét geheim achter de AirPods is. Naar eigen zeggen zorgt het er zelfs voor dat iedere consument een AirPods Max in zijn broekzak heeft zitten.

“Als we het hebben over hoe goed het geluid is, gaat het volledig om de manier hoe lucht zich verplaatst”, laat Andersen weten. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat hoge tonen beter in balans zijn met de lage tonen, die op hun beurt weer aanzienlijk in kwaliteit gestegen zijn ten opzichte van de vorige-generatie.

Daarbij geeft Apple ook aan dat de AirPods Pro 2 anders reageren op verschillende type apparaten. Zodra de oordopjes verbonden zijn met een iPhone doen ze het werk dus anders wanneer de verbinding met een iPad gemaakt is.

Al met al wil Apple de perfecte geluidskwaliteit bieden aan consumenten. Naast het gebruik van een verbeterde chip en de ideale luchtstroom, werkt het Amerikaanse bedrijf ook samen met een panel aan audio-experts.

Perfecte compagnon voor het ecosysteem

Na de AirPods Pro 2 aardig wat weken gebruikt te hebben kunnen we als redactie stellen dat de aanpak effectief is. Apple weet met de oordopjes een heerlijke gebruikservaring tot stand te brengen, waar we nog dagelijks van genieten.

