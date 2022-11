Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

AirPods Pro 2 na twee maanden al goedkoper op de kop te tikken

Aankomende vrijdag is het pas Black Friday, maar winkels stunten nu al met korting. Ook met nieuwe producten. Zo betaal je nog geen twee maanden na de release al minder voor de nieuwe AirPods Pro 2.

Apple-producten zijn niet vaak in de aanbieding en al helemaal niet als ze net nieuw zijn. Toch lijkt er nu een uitzondering te zijn. De AirPods Pro 2 is bij verschillende winkels goedkoper tijdens Black Friday.

AirPods Pro 2 als ideale compagnon

De AirPods Pro 2 is een van mijn beste aankopen van het afgelopen jaar. Ik geniet volop van de geluidskwaliteit en de actieve ruisonderdrukking. Toch baal ik nu een beetje aangezien de oortjes nu al goedkoper zijn tijdens Black Friday. Geeft niet, want voor jou is het wellicht wel goed nieuws!

Ik ben niet de enige die positief is over de nieuwe AirPods Pro. Ook mijn collega Mark Hofman is enthousiast over de oortjes. Hij geeft de gadget in zijn review een 9 en noemt ‘m “de perfecte compagnon voor het ecosysteem van Apple”.

Verbeteringen aan de oortjes

In zijn review heeft hij verschillende goede punten benoemd van de oortjes. Zo kun je bij de AirPods Pro 2 nu direct het volume bedienen via het steeltje en zijn er kleinere tipjes beschikbaar zodat de earbuds nog beter in je oren past.

Maar ook aan de binnenkant van de AirPods Pro 2 zijn er verbeteringen te vinden. Zo gaat de batterij 33 procent langer mee en is de geluidskwaliteit flink omhoog gegaan. De nieuwe H2-chip zorgt ervoor dat de actieve ruisonderdrukking nog beter is.

🎵 AirPods Pro 2 volgens ons Na het succes van de vorige generatie lag de lat hoog, maar de AirPods Pro 2 blijken een meesterlijk product. Het ontbreken van Lossless Audio is onbegrijpelijk, maar daar houdt het echt bij op. De prijs blijft pittig, maar de verbeterde onderdelen en de revolutionaire H2-chip maken het helemaal waard.

AirPods Pro 2 goedkoper tijdens Black Friday

De nieuwe AirPods Pro kost je normaal 299 euro, maar verschillende winkels gooien de oortjes nu al in de aanbieding tijdens Black Friday. Bij de bekende Apple-winkel Amac heb je ze nu al voor 279 euro. Dat betekent een korting van 10 procent.

Dat is al een behoorlijke korting, maar tijdens Black Friday kan het nog gekker. Zo kun je de nieuwe AirPods Pro bij Mobiel.nl en Belsimpel krijgen voor 274,50 euro. Daarmee zit je dus zo’n 25 euro onder de adviesprijs. Het is dus het ideale moment om jezelf de oortjes cadeau te doen!