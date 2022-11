AirPods Max: hoe rechtszaak achter verminderde ruisonderdrukking zit

Wellicht is het je al opgevallen: de AirPods Max hebben een minder sterke actieve ruisonderdrukking. In mei van 2022 verscheen er een update voor de koptelefoon, die effectief die ruisonderdrukking flink verminderde. Apple hield destijds de kaken op elkaar en laat nu eigenlijk nog steeds niets van zich horen.

Wat is er aan de hand? Nou, mogelijk komt dit door een lopende rechtszaak. Omdat partijen tijdens zo’n rechtszaak geen uitingen hieromtrent mogen doen, mag het bedrijf er technisch gezien er ook niets over zeggen. Niets inhoudelijks over de rechtszaak dan, maar een seintje over de beperking was wel fijn geweest.

Dit soort dingen gaan gewoonweg niet onopgemerkt voorbij. Luisteraars merken het, experts merken het. Het komt een keer aan het licht, zeker wanneer mensen via sociale media vragen gaan stellen of bewijs gaan leveren. Als er wat aan de hand is, dan doe je er als bedrijf goed aan hierover transparant te zijn.

RTings confirms that Apple has nerfed the effectiveness of noise cancellation on AirPods Max with firmware 4E71. This is the iPhone throttling saga all over again. There may be a good reason; if so, SAY SOMETHING!

Else there needs to be a class-action. https://t.co/am29MojmGc

