Deze alternatieven voor Photoshop zijn wél te betalen

Het bewerken van foto’s kan best een dure hobby worden als je een abonnement op Adobe Photoshop neemt. Daarom zijn deze betaalbare alternatieven ideaal.

Vooropgesteld: Photoshop is wat fotobewerking betreft ongeëvenaard. Het gereedschap wat je krijgt is bijzonder uitgebreid en er is weinig dat niet kan. Daar betaal je echter wel een flinke duit voor: een abonnement kost je zo’n €24,19 per maand.

Adobe Photoshop-alternatieven hoeven geen vermogen te kosten

Mocht je dus niet álle tools hoeven gebruiken die Photoshop biedt, dan zijn er uitstekende andere mogelijkheden. Wij zetten even de beste opties op een rij.

#1 Affinity Photo

Als je Adobe Photoshop wel eens gebruikt hebt, dan komt Affinity Photo heel bekend voor. Het is een bijzonder populair programma en dat heeft als voordeel dat er talloze handleidingen online te vinden zijn.

Naast een Mac en pc-versie zijn er ook versies voor iPad en Microsoft Surface-apparaten. Het voordeel is dat je op één apparaat je project start en op een ander door kunt werken.

Affinity kost eenmalig €64,99 op pc en Mac en €23,99 op iPad.

#2 Adobe Fresco in plaats van Adobe Photoshop

Fresco bewijst dat een Photoshop-alternatief ook gratis kan zijn. Dit programma richt zich voornamelijk op tekenen en schilderen.

Het is mogelijk om meer kwasten en gereedschap aan te schaffen, maar daar moet je wel een abonnement voor nemen.

#3 Procreate

Dit is een programma dat focust op graphics en design en heeft tot twee keer aan toe de Apple Design Award gewonnen. Een van de meest aangeprezen dingen in het programma is de mogelijkheid om zelfs kwasten op maat te maken. Hierdoor geef je je werk een geheel eigen look.

Procreate is bijzonder betaalbaar en te vinden voor €11,99 voor de iPad.

#4 GIMP

Ondanks de wat vage naam is Gimp inmiddels echt een klassieker editing tool die nog altijd niets kost. De gebruikersinterface kan wellicht wat verwarrend zijn, maar de software wordt nog altijd constant geüpdatet.

Mocht je niet helemaal uit de software komen zijn er daarnaast talloze hulpartikelen te vinden op de website.

#5 Pixlr X

Het ideale van Pixlr X is dat het niet een download betreft maar gewoon online te gebruiken is. Een ander groot voordeel is dat het programma een groot aanbod aan templates heeft.

Het maken van bijvoorbeeld een feest-uitnodiging of een menukaart is dankzij die templates en stockfoto’s zo gepiept.

#6 Luminar Neo

Dit is vrij eenvoudige software die je helpt om je foto’s mooier te maken. Hiervoor kan je gebruik maken van sliders en filters. Het maakt deze tool ideaal voor zowel beginnende fotografen en fotobewerkers als voor mensen met meer ervaring op fotografiegebied.

Luminar Neo is te gebruiken voor €6,58 per maand, maar mocht je liever geen abonnement nemen dan kost het hele pakket je €119.

#7 In tegenstelling tot Adobe Photoshop is Krita gratis

Schilders en tekenaars gaan helemaal los over Krita. De software is gratis te gebruiken en je krijgt er een enorme gereedschapskist voor terug.

Net als in Photoshop kan je werken in lagen en daarnaast beschikt het ook over mogelijkheden zoals gradient, vormen en gereedschap voor tekst. Krita is hier te downloaden.

#8 Photopea

Ook dit is een programma dat gratis en direct online te gebruiken is. Het indrukwekkende van Photopea is daarnaast dat het om kan gaan met .PSD-bestanden, een standaard die ook door Photoshop gebruikt wordt.

Je zal niet door het dak gaan door de templates die in het programma te vinden zijn, maar als je zelf creatief genoeg bent is met Photopea een hele hoop mogelijk.

Al met al zijn er dus talloze mogelijkheden als je graag met beeld bezig bent maar Adobe Photoshop te duur vindt. Welk fotobewerkingsprogramma gebruik jij? Laat het weten in de comments.