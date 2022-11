Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 compleet nieuwe Apple producten die mogelijk in de toekomst verschijnen

De line-up van Apple-producten verandert nauwelijks. Toch zien we af en toe iets compleet nieuws, zoals de AirTag of een HomePod mini. Maar wat kunnen we de komende tijd verwachten? Wij zetten een aantal geruchten op een rij.

Apple maakt prachtige producten. We kopen dan ook massaal de nieuwste iPhone, iPad of MacBook. Af en toe probeert het bedrijf uit Cupertino iets compleet nieuws. Vaak is dit een succes, maar soms ook niet. Toch zijn het vaak mooie pogingen.

Compleet nieuwe Apple-producten in de toekomst

De toekomstige producten in dit lijstje zijn heel verschillend. Van sommige is het vrijwel zeker dat ze zullen verschijnen, terwijl bij anderen een heel groot vraagteken staat. Dit zijn ze.

Apple AR/VR set

De Apple AR/VR set is in dit lijstje de grootste zekerheid. Dit product zien we volgend jaar verschijnen. Er gaan al heel wat geruchten over dit gadget. Het is vooral bedoeld voor professionals en tegelijkertijd werkt Apple ook aan een soort metaverse.

Dat zien we overigens ook terug in de prijs. De AR/VR-bril gaat volgens de bekende Bloomberg-journalist Mark Gurman tussen de 2.000 en 3.000 dollar kosten.

Apple Car

Er gaan de wildste geruchten over de Apple Car. Sommige mensen denken dat het bedrijf uit Cupertino een hele auto gaat ontwikkelen omdat het al de samenwerking zou hebben gezocht met autobouwers. Anderen hebben het over een compleet autonoom besturingssysteem voor in auto’s.

Welke het van de twee wordt, dat het bedrijf ermee bezig is, is een feit. Het is echter nog onbekend wanneer we iets van de Apple Car kunnen verwachten.

Opvouwbare iPhone

Samsung en anderen merken hebben natuurlijk al verschillende opvouwbare telefoons uitgebracht, dus het is niet gek als Apple zich er in de toekomst ook aan gaat wagen. Er gaan in ieder geval verschillende geruchten over rond. Het bedrijf zou zelfs prototypes hebben liggen.

De grote vraag is of Apple er echt mee aan de slag gaat. Want hebben we een opvouwbare iPhone ook echt nodig? We weten in ieder geval hoe die eruit kan zien dankzij een YouTuber.

Game console

Waarschijnlijk wist je dit niet, maar Apple heeft al eens een console gemaakt. In de jaren ’90 was er namelijk de Apple Pippin, die niet veel later een stille dood stierf.

Toch gingen er begin van dit jaar geruchten rond dat Apple aan een nieuwe console werkt. Het is natuurlijk niet een geheel rare gedachte, aangezien het bedrijf met Arcade een eigen game-streamingdienst heeft. Toch lijkt het wel erg onwaarschijnlijk. Het ligt meer in de verwachting dat er een krachtigere Apple TV komt met een controller.

HomePod met scherm

Apple lijkt af en toe niet heel goed te weten wat het precies met de HomePod wil. Eerst was er natuurlijk de gewone, maar die werd later weer van de markt gehaald. Nu heb je alleen nog de mini, maar er lijkt over een niet te lange tijd weer een normale versie te komen.

Daar blijft het niet bij. Er gaan verschillende geruchten over een compleet nieuwe HomePod. Het meest hardnekkige is het verhaal over een HomePod gecombineerd met een Apple TV. Op zich best een logische stap. De twee producten zijn prima te combineren.

De tweede kan een HomePod zijn met een scherm. Eigenlijk lijkt het dus een Google Nest Hub op een speaker. Eerder liet Google al een speaker zien die tegelijkertijd een tablethouder is.