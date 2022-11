Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

1Password helpt Apple bij het beƫindigen van het traditionele wachtwoord

1Password maakt bekend dat het bedrijven als Apple gaat ondersteunen in het elimineren van het traditionele wachtwoord. Naast de iPhone-maker werken onder meer Google en Microsoft hier ook aan mee. Dit is dus best een grote bedoening, waardoor het fijn is om te zien dat wachtwoordmanagers ook lekker meedoen.

Hoe gaat 1Password dat dan precies doen? Nou, de wachtwoordmanager maakt duidelijk dat het passkeys gaat ondersteunen. Dit moet vanaf volgend jaar gaan gebeuren. Daarnaast laat het bedrijf weten zich aangesloten te hebben bij de FIDO Alliance, de alliantie die afscheid wil nemen van het traditionele wachtwoord.

1Password sluit zich aan bij Apple en de rest

Aangezien 1Password nu onderdeel is van het bestuur van de FIDO Alliance, krijgt het meer zeggenschap over de richting van een wachtwoordloze toekomst. Met deze stap hoopt het bedrijf een belofte waar te kunnen maken. En die belofte luidt: “deze functie toegankelijk maken voor iedereen” en waar dan ook ter wereld.

Wanneer je naar de blogpost van 1Password gaat om het nieuws op je gemak door te nemen, dan kom je daar ook een demopagina tegen. Zo krijg je alvast een glimp van de toekomst waarin we dus allemaal geen wachtwoorden meer hoeven te gebruiken. Met de demo maak je een passkey aan en kun je hem direct opslaan.

Geen wachtwoorden in de toekomst

Veel bedrijven zien deze toekomst wel zitten en scharen zich dus allemaal achter het idee van de passkey. 1Password heeft zelfs een complete lijst met bedrijven gepubliceerd die deze dingen gaan ondersteunen. Uiteraard heeft de nieuwe standaard straks een brede ondersteuning nodig om te kunnen slagen in zijn doel.

Voor Apple-gebruikers is het goed om te weten dat passkey-ondersteuning reeds ingebouwd is in iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16 en macOS Ventura. Het idee achter die dingen is simpel: mensen maken vaak belabberde wachtwoorden aan, dus hebben we iets anders nodig. Met passkeys log je in middels biometrische gegevens of een QR-code.

