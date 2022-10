Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Postduif op bestelling: zo plan je een bericht in op je iPhone

Wil je een bericht inplannen, bijvoorbeeld om iemand om stipt twaalf uur ‘s nachts te feliciteren met zijn verjaardag? Met een klein omweggetje is het mogelijk op je iPhone. Je hoeft dus niet meer wakker te blijven!

De Berichten-app van je iPhone beschikt niet zelf over deze functie, maar het is wel mogelijk om je sms’jes op een later moment door de postduif te laten bezorgen door middel van een andere ingebouwde app. Het gaat hier natuurlijk om de Opdrachten-app van Apple zelf!

Een mix van apps

Mocht je midden in de nacht iets bedenken en willen doorsturen via je iPhone, dan kun je het bericht ook gewoon inplannen voor de volgende ochtend. Je vrienden en familieleden zullen je vast dankbaar zijn dat je ze niet uit hun slaap hebt gehouden.

Om dit voor elkaar te krijgen, heb je de Opdrachten-app nodig. Deze staat als het goed is al op je iPhone geïnstalleerd, en anders kun je hem in de App Store makkelijk terugvinden. Met de Opdrachten-app kun je een hoop dingen automatiseren, zoals dat het weerbericht wordt voorgelezen als je wekker gaat.

iPhone: zo plan je berichten in

Open de Opdrachten-app op je iPhone en open het tabblad Automatisering. Maak vervolgens een Persoonlijke automatisering aan. Druk op Tijdstip en vul een tijd in waarop het bericht verzonden moet worden. Druk daarna op Volgende. Druk nu op het plusje en voeg Verstuur bericht toe.

Vul bij Bericht de tekst in die je wil versturen en kies bij Ontvangers naar wie je het wil sturen. Druk vervolgens op Volgende en daarna op Gereed. Zodra het tijdstip is bereikt, wordt het bericht automatisch verzonden. Het inplannen van berichten op je iPhone werkt naast de Berichten-app ook met WhatsApp. In plaats van Verstuur bericht kies je dan voor Verstuur bericht via WhatsApp.

Let hier op

Doordat het om een automatisering gaat, wordt het bericht vanaf je iPhone voortaan iedere dag op dat tijdstip verzonden. Dat betekent dat je de automatisering handmatig weer moet verwijderen, als je het bericht slechts één keer wil versturen.

Mocht je dat teveel gedoe vinden, dan kun je alsnog een externe app downloaden voor je iPhone om hetzelfde voor elkaar te krijgen. De app Scheduled is hiervoor een goede keuze. Je kunt daar naast berichten ook e-mails mee inplannen. Ook werkt het met een hoop verschillende berichtenapps, zoals iMessage, WhatsApp, Messenger en Telegram. Verder behoren Reminderbase en AutoSender tot de opties.