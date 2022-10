Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Google dropt machtige YouTube-widget voor het thuisscherm van je iPhone

YouTube heeft eindelijk een update gekregen die de app optimaliseert voor iOS 16-gebruikers. De afgelopen weken heeft Google veel energie gestopt in het klaarmaken van zijn apps voor de nieuwste versie van het iPhone-besturingssysteem. Dit was dus slechts een kwestie van tijd; maar wat brengt de update?

Wanneer je de diensten van Google op iOS gebruikt, dan is het je waarschijnlijk al opgevallen. Google Chrome, Gmail, Drive en Nieuws kregen vrij snel na de release van iOS 16 een verse update. Onlangs was ook Google Maps aan de beurt. En nu zien we dat de tijd aangebroken is voor YouTube.

Google dropt YouTube-update voor iPhone

Gebruikers van iOS 16 weten dat je widgets kunt toevoegen aan het vergrendelde scherm op hun iPhone. Enkele ontwikkelaars van derde partijen zijn daarom begonnen met het uitrollen van die widgets. Dit zijn handige softwarefuncties die je altijd tot je beschikking hebt, ook wanneer je telefoon vergrendeld is, dus.

YouTube heeft nu ook eigen widgets voor op het vergrendelde scherm van de iPhone, mits deze op iOS 16 draait. Je hebt de keuze uit twee widgets: de eerste biedt alleen een zoekbalk aan, terwijl de tweede direct toegang verschaft tot abonnementen, Shorts en de zoekbalk. Die tweede is dus lekker uitgebreid en toegankelijk.

Shorts op je thuisscherm

De kans is groot dat je ze al voorbij hebt zien komen: Shorts. Dit zijn korte, TikTok-achtige video’s van allerlei soorten kanalen. Sommige videomakers zien dit videoformaat als aanvulling, terwijl andere exclusief dit type content maakt. Klinkt allemaal leuk en aardig, maar hoe plaats je de widget op het scherm?

Wanneer je de meest recente versie van YouTube op je iPhone hebt staan, houd je heel even het thuisscherm van de iPhone ingedrukt. Druk nu op het plusteken en zoek de widget op. Daarna mag je bepalen waar je de widget op het vergrendelde scherm plaatst. Zo heb je je video’s altijd bij de hand.

