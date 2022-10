Wordt dit dé iPhone-concurrent?: Google toont de Pixel 7

Google heeft vandaag de Pixel 7 en de Pixel Watch gepresenteerd. Voorheen waren de Pixel niet in Nederland te koop, maar nu voor het eerst wel. Wordt dit geduchte concurrentie voor de iPhone van Apple?

Om een of ander reden heeft Google nooit de Pixel-telefoon in Nederland op de markt gebracht. Nu komt daar met de Pixel 7 verandering in. Daarnaast toonde het bedrijf ook de Pixel Watch. Moet Apple zich zorgen gaan maken met betrekking tot de iPhone en Apple Watch?

Google Pixel 7 versus Apple iPhone 14

Alle voorgaande edities zijn nooit in Nederland uitgekomen. Daar heeft het bedrijf nooit echt een reden voor gegeven. We mogen dus eindelijk met de nieuwe telefoons aan de slag en de specificaties zijn in ieder geval indrukwekkend.

Zowel de Pixel 7 als de Pixel 7 Pro zien er qua ontwerp uit als de Pixel 6. Ook deze toestellen hebben een aluminium behuizing die doorgetrokken is naar de achterkant, over de plek waar de camera’s zitten. Het is volgens het bedrijf het stevigste toestel tot nu toe. De Pixel 7 heeft een 6,3-inch scherm en de Pixel 7 Pro heeft een 6,7 inch QHD-scherm.

Qua specificaties zijn de camera’s ook puik in de 7-serie. De Pixel 7 heeft een 50 megapixelcamera en een 12 megapixel ultra wide. De 7 Pro heeft ook nog een 48 megapixel telefotocamera. Op de voorkant zit de ‘selfie-camera’ van 10,8 megapixels. Deze wordt niet alleen gebruikt voor selfies of videobellen, maar ook om de telefoon te ontgrendelen. Volgens Google leert machine learning je gezicht kennen.

Rappe jongens

Verder zijn de toestellen natuurlijk sneller dan hun voorgangers. Dit keer heeft de Pixel 7 een Tensor G2 GPU en maar liefst 8GB RAM (7) en 12GB werkgeheugen (7 Pro). Ook qua opslag is er keuze. De instapversie heeft 128GB, maar je kan de ruimte ook verdubbelen naar 256GB.

Daarnaast gaat de batterij flink langer mee. De Pixel 7 heeft 4355 mAh-batterij die ongeveer 72 uur meegaat (let wel: op de extreme spaarstand). De 7 Pro heeft een 5000 mAh-batterij.

Net als de Pixel 6 beschikt de 7 over exclusieve functies zoals Magic Eraser en Unblur. Wat betreft het laatste is het interessant dat je ook oude foto’s die wazig zijn op je telefoon kunt bijwerken. De Pixel 7 haalt de onscherpte dan zo goed mogelijk weg.

Ook keert RealTone weer terug. Hiermee worden mensen met een donkere huidskleur beter verwerkt op foto’s, ook als er minder licht is. Hiermee claimt Google dat de Pixel de ‘meest inclusieve camera’ heeft. Daarnaast introduceert Google Guided Frame, hiermee kunnen blinde mensen ook selfies maken dankzij gesproken instructies.

De camera maakt ook gebruikt van 10 bit HDR om scherpe video’s (4K en 60 frames per seconde) te maken. Google heeft daarnaast ook zoom verbeterd. De vorige Pixel had 4x optische zoom, de Pixel 7 (en Pro) is nu in staat ruim twee keer zo ver in te zoomen, namelijk 8x. Super Res Zoom neemt een foto met je gewone camera én de telefotolens en combineert die data voor een betere foto op maximaal 12,5 megapixel. Ook hier wordt stabilisatie toegepast.

Volgens Google is de Pixel 7 ook het veiligste toestel tot nu toe. Hier wordt een Titan M2-veiligheidschip voor gebruikt. Deze M2 worden ook door banken en regeringen ingezet. Ook heeft de Pixel 7 gratis VPN, hierdoor is je internetverkeer niet of nauwelijks te traceren. Sowieso staan alle veiligheidsopties en privacy-instellingen vanaf Android 13 allemaal bij elkaar voor een beter overzicht.

De toestellen zijn te koop in drie verschillende kleuren: Snow, Obsidian zwart en Lemongrass. De Google Pixel 7 en de 7 Pro zijn in Nederland exclusief verkrijgbaar bij Belsimpel en T-Mobile.

Google’s eerste slimme horloge: de Pixel Watch

Google heeft tevens de Pixel Watch getoond. Het horloge draait op Wear OS 3. Google heeft daarnaast ook Fitbit Pro-functionaliteiten. Pixel Watch maakt gebruik van deep learning en machine learning, hierdoor krijgt het horloge een zeer nauwkeurig overzicht van je hartslag, hoeveel je beweegt en wanneer en hoelang je sport. Mocht je overigens hartproblemen krijgen (of vallen, een functie die in 2023 naar de smartwatch komt) dan worden meteen geliefden of hulpverleners gebeld.

Over het uiterlijk zal niet iedereen te spreken zijn. Het ronde, roestvrijstalen horloge heeft namelijk flinke randen, toch is Google van mening dat deze dankzij het door druppels geïnspireerde ontwerp niet opvallen. Qua kleuren is er de keuze uit zilver, goud en zwart. Ook brengt Google talloze bandjes uit in diverse kleuren die op geheel eigen wijze (je draait ze erop) te verwisselen zijn.

De Google Pixel Watch is vanaf nu verkrijgbaar in de Amerikaanse Google Store voor $349 (Bluetooth en Wi-Fi) en $399 voor de LTE-, Bluetooth- en WiFi-versie. Hij komt echter helaas niet in Nederland uit.