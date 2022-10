Apple laat executive vallen door TikTok, maar gaat wel door met Will Smith

Het heeft lang geduurd, maar Apple TV+ heeft Emancipation eindelijk een releasedatum gegeven. De exclusieve film, met de veelbesproken Will Smith in de hoofdrol, verschijnt op 9 december op de streamingdienst. OMT-redacteur Mark Hofman vindt daar wat van.

Begrijp me niet verkeerd: wat mij betreft hoeft Will Smith niet voorgoed van het witte doek te verdwijnen. De acteur beging een grote fout door tijdens de Oscars het podium op te lopen en Chris Rock in het gezicht te slaan na een verkeerd gevallen grap. Niet chique, compleet misplaatst en dom. Maar geen reden om de acteur voor altijd en overal te verbannen. Hij is niet meer welkom bij de Oscars, verloor veel deals en producties werden stopgezet. De les is geleerd, het bericht is duidelijk.

Will Smith maakt comeback op Apple TV+

Zo’n zeven maanden na het incident luidt Apple TV+ de comeback van Will Smith in. Waarschijnlijk geen makkelijke beslissing, want achter de schermen is er al langer gedoe over wat er met het project moet gebeuren. Niet zo heel vreemd, want Apple smeet er in 2020 zo’n 120 miljoen dollar tegenaan.

Dat is voor het Amerikaanse bedrijf klaarblijkelijk reden genoeg om Emancipation, zoals de film heet, alsnog uit te brengen. Op 2 december 2022 keert Will Smith voor het eerst terug op het witte doek. Vervolgens is de film vanaf 9 december 2022 te bewonderen op de streamingdienst.

Om daar alvast wat aandacht voor te vragen komt Apple TV+ met de onderstaande teaser aanzetten:



Official Teaser — Emancipation Inspired by a true story, an enslaved man embarks on a perilous journey to reunite with his family. #Emancipation, directed by Antoine Fuqua and starring Will Smith, premieres in theaters December 2, streaming on Apple TV+ December 9 pic.twitter.com/sSj4o2ajw1 — Apple TV+ (@AppleTVPlus) October 3, 2022

Executive na 22 jaar ontslagen door TikTok

Nogmaals: wat mij betreft hoeft Will Smith niet voorgoed van het witte doek te verdwijnen. Een comeback was slechts een kwestie van tijd en, na alle ontwikkelingen in de afgelopen zeven maanden, ook wel terecht. Het is alleen Apple dat zichzelf hier heel hypocriet opstelt.

Vorige week werd duidelijk dat het Amerikaanse bedrijf Tony Blevins ontsloeg na een verkeerde grap op TikTok. De Vice President of Procurement beantwoordde op de vraag wat hij doet voor de kost: “Ik heb dure auto’s, speel golf en streel vrouwen met grote borsten”. Hiermee refereerde hij naar een quote uit de film Author uit 1981.

Wederom: niet chique en ongelofelijk dom, gezien het bedrijf waar hij voor werkt de #AppleToo-situatie net achter de rug heeft. Daarbij doet Apple er alles aan om zijn correcte uitstraling in stand te houden. Maar om na 22 jaar direct afscheid te nemen van je Vice President of Procurement…

Apple ongelofelijk hypocriet met Will Smith

Het is wellicht een heftige reactie, maar Apple staat natuurlijk in zijn recht om de beslissing te maken. Alleen moet je als bedrijf jezelf misschien wel afvragen of het heel slim is om vervolgens Will Smith als eerste weer een podium te bieden.

Een verkeerde grap op TikTok is reden genoeg om na 22 jaar afscheid te nemen van Tony Blevins. Iemand een klap in het gezicht verkopen, voor het oog van miljoenen kijkers, vanwege een verkeerde grap is vervelend, maar geen reden om een samenwerking te stoppen.

En dat is iets wat ik persoonlijk nooit ga begrijpen…