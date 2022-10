Hoe WhatsApp de foto’s op je iPhone beter wil beschermen

WhatsApp is continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe functies. Nu is er eentje die je privacy nog beter moet beschermen. Het gaat een nieuwe optie nu nog verder onder handen nemen.

Sinds vorig jaar hebben we de mogelijkheid om foto’s eenmalig te vertonen als we deze versturen. Hierbij heeft de app goed gekeken naar Snapchat, die de functie natuurlijk veel eerder had. De functie gaat nu wat verder op de schop.

WhatsApp pakt screenshots aan op de iPhone

WhatsApp gaat namelijk de optie om screenshots te maken tijdens de eenmalige vertoning blokkeren. En eigenlijk is het best wel logisch. Er is een reden dat je een foto maar een keer wil vertonen. Dan heb je geen zin dat iemand er een screenshot van neemt.

WABetaInfo is achter de nieuwe functie gekomen in een betaversie van WhatsApp voor de iPhone. Als mensen proberen een screenshot te nemen tijdens de eenmalige vertoning krijgen ze een melding te zien. In de beta-versie is dit nog ‘blocked for added privacy’, maar in het Nederlands zal het dus iets in de trant zijn van geblokkeerd wegens privacy.



📝 WhatsApp beta for iOS 22.21.0.71: what's new? WhatsApp is releasing screenshot blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/fXvDQIlSxi pic.twitter.com/tIiR3FpBNs — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 4, 2022

De functie is nu te vinden in WhatsApp beta 22.21.0.71. Je kunt die versie installeren via TestFlight. Hiervoor moet je wel eerst de gelijknamige app installeren.

Nog veel meer nieuwigheden komen eraan

Het is echter niet de enige versie die naar WhatsApp komt. Er zijn nog veel meer features in de pijpleiding, al zijn die weer totaal anders. Zo is het in de laatste beta-versie ook mogelijk om interactieve polls te maken. Zo kun je nog makkelijker afspraken maken met vrienden.

Maar WhatsApp kijkt niet alleen af bij Snapchat. Het heeft ook gespiekt bij Zoom en FaceTime. Zo kun je in de toekomst ook links delen voor een gesprek. Iets wat al mogelijk is bij Zoom en FaceTime. Dat scheelt een hoop omslachtig gedoe als je iemand wil uitnodigen voor een gesprek.