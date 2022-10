Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Weekend Poll: Is kunstmatige intelligentie is ons grootste gevaar?

Afgelopen week kwamen we een opvallende podcast tegen. Joe Rogan kreeg namelijk de kans om Apple-oprichter Steve Jobs te interviewen. Maar wacht even: die is inmiddels toch al elf jaar overleden?

Dat klopt en dat is precies wat de podcast zo uniek maakt. De aflevering in kwestie is in zijn geheel gemaakt door kunstmatige intelligentie. Indrukwekkend of doodeng? Tijd om die vraag te stellen in een nieuwe editie van de Weekend Poll.

Hoewel een podcastaflevering niets dan onschuldig is, blijven dergelijke ontwikkelingen een beetje eng. Het gesprek tussen Steve Jobs en Joe Rogan was dan wel nep, maar zo klinkt het niet. Iets dat in de toekomst, naar ons idee, toch voor best wel wat problemen kunnen zorgen.

Stel je voor dat dergelijke gesprekken in het leven worden geroepen met belangrijke politieke personen om chaos te creëren. Wat dan? Het is één van de voorbeelden die laat zien dat kunstmatige intelligentie goed gecontroleerd moet worden. Hoe doe je dat precies en hoe kun je het van echt onderscheiden? Dat antwoord lijkt op dit moment nog niemand te hebben.

Daarom leek het ons een uitstekend moment om de lezers van One More Thing naar hun mening te vragen. Denk jij dat kunstmatige intelligentie ons grootste gevaar is?

Naast het invullen van de bovenstaande poll is het ook mogelijk om een reactie achter te laten. We horen graag hoe jij over de situatie denkt!

Moet Apple zich zorgen maken om Google?

Vorige week was het zover: Google bracht zijn Pixel-smartphones na zes jaar eindelijk naar Nederland. Interessant om in de Weekend Poll eens te kijken in hoeverre de lezers van OMT het bedrijf als een bedreiging ziet.

Op de vraag of Apple zich zorgen moet maken om Google gaven 196 lezers antwoord. Ruim 70 procent (138 stemmen) is het erover eens dat Apple zich geen zorgen moet maken. Dertig mensen (15,31 procent) verwachten we enige druk op het Amerikaanse bedrijf, waar 28 mensen (14,28 procent) verwachten dat sommige hardware-vlakken nog wel eens voor problemen kunnen zorgen.

“Ja en gelukkig maar” laat bart119 in de reacties weten. “Zonder concurrentie zou er ook maar weinig motivatie zijn om zich te blijven verbeteren. Moet Apple nu op dit moment schrik hebben van Google? Ik denk het niet, naar mijn ervaring is een iPhone nog steeds het betere toestel”. Al vind Bart de hoge prijs wel steeds moeilijker te verantwoorden worden.

