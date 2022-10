Weekend Poll: ga jij de iPhone 14 Plus op de kop tikken?

Enkele weken nadat de andere modellen op de markt verschenen, brengt Apple aankomende week de iPhone 14 Plus uit. Het succes rondom het instapmodel blijft uit, maar hoe kijken onze lezers aan tegen de komst van het grotere model?

Wat ons betreft de ideale vraag om deze week te stellen in de nieuwe editie van de Weekend Poll.

Ga jij de nieuwe iPhone 14 Plus kopen?

Met de iPhone 14 Plus combineert Apple het beste van beide werelden. Het geeft consumenten die gek zijn op de Pro Max een kans om het grotere scherm voor een zachter prijsje op de kop te tikken. Na twee jaar lang de doelgroep te bedienen die een compacte smartphone wilden hebben, biedt Apple dit jaar dus mogelijkheden aan de andere kant van de markt.

De grote vraag is echter of de consument er ook echt op zit te wachten. De afgelopen weken hebben wel bewezen dat de interesse in de Pro-modellen een stuk groter is dan bij het reguliere model het geval is. Gaat de Plus daar verandering in brengen?

We hebben geen glazen bol om in te turen, maar kunnen wel om de mening van onze lezers vragen. Daarom stellen we deze week de vraag: ga jij de nieuwe iPhone 14 Plus kopen?

Laat naast het invullen van bovenstaande poll ook zeker in de reacties weten waarom je de iPhone 14 Plus wel of niet wil kopen.

Wat voor impact heeft iOS 16?

In de Weekend Poll van vorige week stelden we onze lezers de vraag wat voor een impact iOS 16 op hun iPhone heeft. In de dagen voorafgaand aan het artikel verschenen online veel verhalen van consumenten wiens batterij veel minder lang meeging. De vraag was dus: heeft iOS 16 impact op jouw accuduur?

Er waren vorige week slechts twee antwoorden beschikbaar. In totaal hebben 457 mensen de poll ingevuld, waarvan 267 mensen (58,42 procent) aangaven een aanzienlijk verschil te zien. De overige 190 mensen (41,58%) lieten weten bijna geen verschil te merken.

Ben je benieuwd wat de uitslag is van de Weekend Poll van deze week? We delen deze in de volgende editie!