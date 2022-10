Weekend Poll: moet Apple zich schrap zetten voor Google?

Afgelopen week was het de week van het Made by Google-evenement. Het Amerikaanse bedrijf kondigde verschillende nieuwe producten aan, waaronder de Pixel 7 en Pixel 7 Pro smartphones. Moet Apple zich zorgen maken?

Op papier concurrent Google direct met de iPhone, Apple Watch en iPad, maar in hoeverre is dat ook echt het geval? Een mooie vraag om aan ons publiek te stellen in een nieuwe editie van de Weekend Poll.

Moet Apple zich schrap zetten voor Google?

Het heeft jaren geduurd, maar de Pixel-telefoons komen eindelijk naar Nederland. International een groot succes, maar in Nederland dus nog redelijk onbekend. De nieuwe Google Pixel 7 Pro is de eerste smartphone waarmee Google het in ons land op kan nemen tegen gevestigde namen als Apple en Samsung.

Tijdens het evenement, waar we live bij aanwezig waren, werd dan ook terecht de vraag gesteld of het niet te laat is. De iPhone en Galaxy-toestellen hebben een grote aanhang en boeken jaar in jaar uit veel succes. Gaat Google zich, ook met de nieuwe Pixel Watch en Pixel Tablet, mengen in een pittige strijd?

Dat is de vraag die we dolgraag aan jullie willen stellen. Geef je verwachtingen door via de onderstaande poll.

Het lijkt ons leuk als je het antwoord vervolgens ook beargumenteerd in de reacties onder dit artikel.

Ga jij de iPhone 14 Plus op de kop tikken?

In de vorige editie van de Weekend Poll blikten we vast vooruit naar afgelopen week. Sinds vrijdag is het in Nederland mogelijk om een iPhone 14 Plus te kopen en wij waren heel benieuwd hoeveel van onze lezers ermee aan de haal zouden gaan.

Uiteindelijk hebben 300 mensen de poll ingevuld. Daarvan zijn 160 mensen (53,33 procent) uitstekend tevreden met hun huidige iPhone en zijn 86 mensen (28,67 procent) van plan over te stappen op een ander model. Zeker 37 mensen (12,33 procent) hebben de beslissing genomen de nieuwe iPhone 14 Plus te kopen en slechts 17 mensen (5,67 procent) twijfelen nog.

Benieuwd naar de uitslag van de Weekend Poll van deze week? Je leest het in de editie van volgende week!