De verborgen iPhone-games die je samen (gratis) met je vrienden speelt

Laten we eerlijk zijn: wij gebruiken onze iPhone echt niet alleen om te bellen en te appen. We willen af en toe natuurlijk ook een leuke game spelen om de tijd te doden. Wist je dat er verborgen spellen op je iPhone staan die je samen met je vrienden kan spelen?

Met je iPhone kun je doen wat je wil. Er is bijna overal wel een app voor. Ook staan er in de App Store veel games en voor de echte liefhebber is er ook nog eens Apple Arcade. Toch zijn er spellen waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. En het mooie is… deze staan de hele tijd al op iPhone.

De verborgen games op je iPhone

Maar waar staan die games nu precies op je iPhone? Je verwacht het niet, maar ze zijn gewoon te vinden in Berichten. Daardoor kun je ze heel makkelijk spelen met je vrienden en familie.

Om ze te kunnen spelen moet je ervoor zorgen dat je de laatste versie van iOS hebt geïnstalleerd. Deze kun je vinden onder Algemeen > Software Update. Heb je dat gedaan? Dan ben je good to go.

Open vervolgens berichten op je iPhone, je weet wel, die app die je gebruikt voor iMessage. Vervolgens open je een chat met iemand. Boven je toetsenbord vind je een balk met allemaal icoontjes waardoor je heen kunt swipen.

Gewoon in Berichten

Een van die icoontjes in Berichten is van de App Store. Als je daar op klikt kom je bij apps die speciaal geschikt zijn voor iMessage. Een van die apps die je kunt downloaden is GamePidgeon. Als je die installeert krijg je tot enorm veel games toegang voor Berichten.

Het mooiste is dat je deze ook gewoon samen met je vrienden kunt spelen. Wel moeten die ook dezelfde app hebben geïnstalleerd op hun iPhone. Deze zijn overigens gewoon gratis.

Verschillende games

De spellen die je via GamePidgeon kunt spelen, zijn heel verschillend. Zo kun je onder andere mini-golfen, vier op een rij doen, of 20 Questions doen op je iPhone.

Natuurlijk zijn er via het speciale menu nog veel meer  functies voor je iPhone. Zo kun je van bepaalde apps stickers gebruiken of via de IMDb app de laatste filminformatie meesturen.