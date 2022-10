Twitter doet een wannabe TikTok met nieuwe feature iOS-gebruikers

Twitter is een sociaal medium dat, net als Instagram en Facebook, niet vies is van wat kopieergedrag. Dat soort gedrag kun je tegenwoordig als ‘normaal’ beschouwen in social medialand, waar de concurrentie constant bij elkaar afkijkt. En hoewel TikTok er ook wat van kan, is die app toch meestal dé bron om bij af te kijken.

Niemand kan het succes van TikTok ontkennen. Die app heeft er voor gezorgd dat verticale video’s (of je daar nou van houdt of niet) niet meer weg te denken zijn uit het leven van miljoenen mensen. Dat is Meta al opgevallen, waardoor platformen als Instagram en Facebook daar al ruimte tijd mee aan de haal gegaan zijn.

Twitter kijkt bij TikTok af

En nu zien we ook dat Twitter lekker kijkt naar wat TikTok aan het doen is. Het bedrijf presenteert namelijk een nieuwe functie voor de iOS-app, waarmee het “gemakkelijker wordt” verticale video’s te bekijken op het platform. Binnen de Ontdek-tab tref je namelijk voortaan een speciale sectie voor video’s aan.

En die sectie doet ons, en velen met ons, sterk denken aan de manier waarop TikTok werkt. Wanneer je een video opent, dan bekijk je die in een verticale stand. Door omhoog te vegen, kom je bij een nieuwe video uit. Onderop tref je wat knoppen aan, voor het retweeten, liken en natuurlijk het reageren.

Belangrijk voor het sociale medium

Twitter laat in een recent gepubliceerd blogbericht weten dat “video’s belangrijk zijn voor het platform”. Die krijgen jaarlijks “miljarden weergaven”, aldus het bedrijf. Vooralsnog is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor gebruikers op iOS. Onduidelijk is wanneer Android-gebruikers ongeveer aan de beurt zijn.

Dit is overigens niet de enige optie waar Twitter momenteel mee experimenteert. Zo kan een handjevol gebruikers bijvoorbeeld zien hoe goed hun tweets het doen, door direct in de tweets te kunnen zien hoe vaak die bekeken zijn. Daar heb je dan geen externe tools of websites meer voor nodig.

Twitter