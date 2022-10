Twitter lijkt meest iconische functionaliteit binnenkort ‘te verpesten’

Hoewel we tegenwoordig overal hashtags tegenkomen, koppelen veel mensen die dingen waarschijnlijk toch aanvankelijk aan Twitter. Op dat sociale medium gebruik je de hashtag als een soort verzamelbak voor soortgelijke informatie. Je zoekt nieuws op, bekijkt foto’s en leest juist persoonlijke verhalen.

Kortom: de hashtag op Twitter is eigenlijk één van de belangrijkste functies van het platform. Zonder zou het pas écht een zooitje worden. Maar wat blijkt? Frontend-ingenieur Jane Wong dook in de fundering van het medium en ontdekte dat het bedrijf de functie wil aanpassen. Of beter gezegd: wil verpesten.

Wong is overigens niet zomaar een ingenieur. Zij ontdekt vaker functies en onderdelen binnen populaire apps die vervolgens het nieuws halen. Ze is een betrouwbare bron van informatie. Bedrijven gaan niet altijd verder met de plannen die ze ontdekt, maar daar kan zij als iemand die meekijkt niets aan doen.

Twitter is working on an experiment where #hashtags are no longer clickable links

(unless the Tweet contains Branded Hashtags like #OneTeam and #Periscope that brands pay to add an icon next to hashtags for a while to promote stuff)

Not sure what this is for… pic.twitter.com/DdcYyDVaNM

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 10, 2022