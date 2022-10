Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Tim Cook vlagt Formule 1-race af en het internet gaat helemaal los

Wie gisteravond naar de grote prijs van Austin heeft gekeken, zag Apple CEO Tim Cook ongetwijfeld voorbij komen. Nadat hij voor de race aan de kant werd geduwd door een journalist, was de baas van het Amerikaanse bedrijf vervolgens aan de beurt om de race af te vlaggen.

Niet zo heel spannend, mocht het niet zo zijn dat Tim Cook het op vrij bijzondere wijze deed. Genoeg reden voor hilariteit op het internet.

Tim Cook vlagt af, Twitter gaat los

Tijdens de Grand Prix van Austin (Texas) waren weer veel bekende gezichten te zien. Naast Brad Pitt, Ed Sheeran en Shaquille O’Neal, was ook Apple CEO Tim Cook van de partij. Niet alleen om zijn gezicht te laten zien, maar ook om de race in de laatste ronde af te vlaggen.

Het is een nobele taak die in de Formule 1 doorgaans met veel passie en beleving wordt uitgevoerd. Tim Cook deed het daarentegen net iets anders:



tim cook got to wave the checkered flag at the f1 today and wow was he excited pic.twitter.com/1Qat2XTejn — Owen Williams âš¡ (@ow) October 24, 2022

We hebben de Apple CEO in het verleden genoeg keren enthousiast gezien, maar afgelopen zondag was daar geen onderdeel van. Naast zijn ingetogen uitstraling leek Tim Cook ook de nodige moeite te hebben met het wapperen van de vlag.

Tja, en dan kun je in de wondere wereld van de Formule 1 en het internet wachten op reacties:



Tim Cook about as excited to wave this flag as people are to buy the 50% more expensive base iPad. https://t.co/AQmPs6nD8Z — Andrew Manganelli (@AndyManganelli) October 23, 2022

De link met Microsoft en Windows wordt natuurlijk al snel gelegd:



Tim Cook waving that flag as if he's having to touch a Windows PC 😆 pic.twitter.com/Y2BQfm32Em — Tom Warren (@tomwarren) October 23, 2022

En ook de vergelijkingen met hedendaagse (tech)problemen zijn onderwerp van gesprek:



Tim Cook waving the checkered flag with the enthusiasm of me doing a software update on my phone pic.twitter.com/I6wDSHQuwd — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) October 23, 2022

En zo was er nog heel veel meer te beleven:



F1: Tim, wanna wave the checkered flag? TIM COOK: Yes, absolutely. F1: The F1 show is staying with Netflix though. TIM COOK: pic.twitter.com/elwyiRqBSI — Trung Phan (@TrungTPhan) October 23, 2022



Tim Cook waving the chequered flag with the conviction of a jellyfish 😂 pic.twitter.com/y7tzQG0F2M — Mark Sweep (@riffraffhands) October 23, 2022



Tim Cook caught waving the flag at Android speed pic.twitter.com/JvmTMJHq4M — F1network (@F1networkig) October 23, 2022



Tim Cook waiving flag like a wii sports NPC https://t.co/5pHhnyqLLt — Matthijs Janssen (@mjansseneth) October 24, 2022

Genoeg enthousiasme rondom AR

Hoewel de Formule 1 race in Austin gisteren voor weinig enthousiasme zorgde, doet Augmented Reality (AR) dat wel. Tim Cook heeft zich meermaals al positief uitgesproken over de technologie en lijkt er met Apple binnenkort toch echt vol op in te zetten.

Althans, dat is de indruk die hij wekt nadat hij in Italië te gast was op een universiteit. Wat hij daar precies zei? Dat lees je hieronder: