TikTok luistert naar gebruikers en komt met langverwachte features

TikTok maakt bekend dat gebruikers voortaan meer mogelijkheden tot hun beschikking hebben, in de vorm van meer bewerkopties. Dit zijn functies waar veel mensen lang op gewacht hebben. Het is bovendien fijn om te zien dat dit nu zonder een omweg kan; je hebt dus geen apps van derden meer nodig.

Uiteraard is het zo dat TikTok al een aantal bewerkopties aanbood voor het aanpassen van video’s. Maar vanaf nu zijn er dus meer opties uit te proberen. Zo kun je nu video’s en geluiden stapelen, knippen en splitten. Daarnaast moet het voor iedereen gemakkelijker worden om tekst toe te voegen en aan te passen.

Grote update voor TikTok

En wanneer je wel eens iets doet met picture-in-picture, dan is het goed om te weten dat je foto’s en video’s van overlays kunnen worden voorzien. Verder kun je de afspeelsnelheid van video’s aanpassen, je kunt beelden roteren en je kunt inzoomen op individuele clips. Kortom: je kunt een stuk creatiever te werk gaan.

Dat is ook hoe TikTok de nieuwe opties ziet. De app fungeert nu meer als een basale video-editor, maar wel eentje die “mensen in staat stelt te genieten van meer creatieve vrijheid”. Ook kunnen gebruikers “rijkere verhalen delen” en hun “contentideeën tot leven brengen verspreid over verschillende platformen”.

Nog meer functies

Maar daar blijft het niet bij. Want TikTok kondigt nog meer functies aan. Zo kun je rekenen op de Photo Mode. Daarmee deel je een verzameling foto’s die anderen kunnen zien in een carrousel, terwijl daar een mooi liedje onder afgespeeld wordt. Daarnaast kun je nu meer tekst kwijt in de posts die je bij zo’n video voegt.

Ondertussen test het bedrijf nog een handige functie waarbij content uit de buurt prominent in beeld gebracht wordt. Zo krijgen lokale creators wat meer ademruimte. En eerder introduceerde TikTok een heuse kloonfunctie van de app BeReal, waarbij je om de zoveel tijd een foto moet delen met iedereen.

