Spotify snakt naar audioboeken, maar Apple steekt er een stokje voor

Spotify en Apple hebben weer eens mot. Het bedrijf uit Cupertino blokkeerde onlangs drie app-updates voor de app van de dienst, wat natuurlijk ontzettend irritant is als je gewoon je zaken wil voortzetten. Dit is slechts een nieuwe stap in de strijd om de vormgeving van de App Store, waar Apple geen stap in terugneemt.

Apple en Spotify liggen al jaren in de clinch over de regels en richtlijnen van de App Store. Inmiddels hebben apps als de streamingdienst al een uitzonderingspositie in de downloadwinkel, maar daarmee zijn de beperkingen niet opgeheven. Dat blijkt maar weer nu het bedrijf audioboeken probeert te verkopen via zijn app.

Spotify wil audioboeken verkopen

En als je iets verkoopt via de App Store, dan wil Apple een deel van de omzet. Dat willen verkopende partijen voorkomen (die vinden dat belachelijk), waardoor die consumenten proberen om te leiden naar externe websites. En dat wil Apple dan weer tegenhouden, aangezien dergelijke praktijken aan de omzet vreten.

In dit geval wilde Spotify een knop toevoegen aan zijn eigen app. Via die knop kunnen consumenten een mail ontvangen met daarin een link naar een website om een betaling uit te voeren. Je zou denken dat we met moderne technologie├źn dat soort omwegen achter ons kunnen laten, maar geld gooit wederom roet in het eten.

Tegen de richtlijnen in

Apple vindt dat dergelijke knoppen tegen de richtlijnen van de App Store ingaan. Spotify mag gebruikers wel vanuit zichzelf mailen, maar mag gebruikers geen knop aangeven waarmee ze zich persoonlijk kunnen aanmelden. Het is ook maar net waar je je als bedrijf en platformhouder druk om kan maken.

Spotify lijkt deze strijd inmiddels opgegeven te hebben en gebruikers te vertellen dat ze geen audioboeken kunnen aanschaffen in de App Store. Het betaalproces is “niet ideaal”. Apples reactie op de situatie is dat het “niets tegen audioboeken” heeft, maar “Spotify mag de regels niet omzeilen door mensen te stimuleren een aankoop buiten de App Store om te laten doen”.

