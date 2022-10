Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Klagende Sonos-gebruikers op hun wenken bediend dankzij Sub- en Arc-fix

Zelfs met dure producten als die van Sonos kom je soms ongeregeldheden tegen die mettertijd flink kunnen irriteren. Het is dan wachten totdat zo’n bedrijf de tijd neemt om de complicaties weg te nemen; en soms moet je daar lang op wachten. Maar nu is het zover voor Arc- en Sub-gebruikers: de verlossing is nabij.

Twee maanden hebben eigenaars van de Sonos Sub en/of Arc erop moeten wachten. In die twee maanden hebben verschillende eigenaars van zich laten horen, in de hoop dat de fabrikant mee zou lezen. De prestaties van de twee genoemde systemen gingen er dankzij een andere update op achteruit; maar dat is nu verleden tijd.

Sonos brengt nodige update uit

Wat was er precies aan de hand? Sommige consumenten merkten dat de Sonos Arc minder oomph had op lagere volumes. Dat houdt in dat de muziekbeleving in een bepaalde mate minder was dan het eerst was, om wat voor reden dan ook. En de Sub deed ook al niet meer wat die voorheen deed, met TruePlay actief.

Mocht je deze problemen herkennen, dan doe je er goed aan zo snel als mogelijk update 14.18 te downloaden voor beide systemen. Die update is sinds deze week beschikbaar voor iedereen. In de changelogs van de update komen we de aanpassingen niet tegen, maar in deze forumthread wordt alles haarfijn uitgelegd.

Gedoe met het volume

De eerste update – die voor problemen zorgde – voerde wat verbeteringen door aan de stemhelderheid. Die aanpassingen blijven bestaan, terwijl Sonos gebruikers ondertussen de mogelijkheid geeft de oude volume-instellingen te behouden. Het is nog even afwachten wat het resultaat hiervan is, maar misschien klinkt alles nu weer zoals het hoort.

En hoewel de reguliere Sonos Sub dus ook getroffen werd door een softwarefout, lijkt de recent gelanceerd Sub Mini nergens last van te hebben. Ook wanneer je thuis alleen een soundbar hebt staan van dit merk, en dus geen subwoofer, dan is er niets aan de hand met TruePlay. Dat zijn toch fijne dingen om te weten.

Sonos