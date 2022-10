Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Siri heeft moeite na iOS 16.0.3, maar gelukkig is er iets aan te doen

Met de introductie van iOS 16.0.3. pakt Apple een paar vervelende problemen voor de iPhone aan. Erg prettig, maar de update lijkt voor sommige gebruikers weer nieuwe problemen te veroorzaken. Zo doet Siri, in sommige gevallen, minder goed zijn werk.

Een keiharde oplossing is er op dit moment nog niet, maar er zijn wel een aantal dingen die je als iPhone-gebruiker kunt proberen. OMT-redacteur Mark Hofman vertelt je precies welke dingen.

iPhone-gebruikers kampen met Siri-problemen na iOS 16.0.3.

Dicteren door middel van Siri of het toetsenbord van je iPhone lijkt even niet te werken. Sommige gebruikers melden op verschillende platformen dat iOS 16.0.3. de reden achter het probleem is. Waarom de Ă©Ă©n er last van heeft en de ander niet is overigens niet duidelijk. Compleet willekeurig, dus.

Met de introductie van iOS 16.0.3. roept Apple, ondanks dat het een broodnodige probleemoplossing biedt, een nieuw probleem in het leven. Een oplossing is er nog niet, maar er zijn wel wat zaken die je als iPhone-gebruiker kunt proberen.

Probeer deze dingen eens

Goed. Er zijn dus een aantal dingen die je kunt proberen om Siri weer volledig te laten werken. Omdat het probleem willekeurig opduikt is het lastig om met een keiharde oplossing te komen. Voor de Ă©Ă©n is het veranderen van de stem van Siri bijvoorbeeld effectief, waar het voor de ander weinig verandert.

Om de stem van Siri aan te passen volg je de volgende stappen:

Open Instellingen op je iPhone

Zoek naar de optie Siri en zoeken

Kies onder Vraag het aan Siri voor Siri-stem

In het Nederlands kun je kiezen voor Stem 1 of Stem 2

Mocht het vervolgens nog niet gelukt zijn, kun je nog altijd de taal van Siri veranderen. Dat is voor Nederlandse gebruikers misschien niet ideaal, maar als je het echt nodig hebt kun je het nog altijd in het Vlaams proberen.

Ga binnen Siri en zoeken naar Taal

Kies voor Nederlands (België)

Dankzij deze instelling gaat ‘Hey Siri’ verloren. Je zal deze dus even opnieuw moeten installeren.

Of Apple binnenkort zelf met een oplossing voor het probleem komt zal de tijd ons moeten leren. Er is op dit moment nog geen officieel bericht over het probleem naar buiten gebracht.