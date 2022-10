Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Samsung-feature op je iPad: maak kennis met het heerlijke ‘Hover’

Naast de tweede-generatie Apple Silicon en Wi-Fi 6E-ondersteuning, krijgt de nieuwe iPad Pro nog een fijne toevoeging:Â Hover. Het is een functionaliteit die we eerder al bij S Pen-ondersteunde apparaten van Samsung zagen en het gebruik van een stylus naar een hoger niveau tillen.

Het idee achter Hover is simpel. Door de Apple Pencil vlak boven het scherm van de iPad Pro te houden worden bepaalde zaken voor de daadwerkelijke handeling uitgelicht. Tijd om kennis te maken.

Nieuwe iPad Pro beschikt over Hover

Volgens Apple biedt Hover-gebruikers “een compleet nieuwe dimensie aan de interactie met hun scherm”. Middels deze weg detecteert de iPad Pro de stylus van Apple beter om zo bepaalde handelingen vooraf uit te lichten. Iets dat gebeurt zodra de Apple Pencil binnen 12mm van het beeldscherm verwijderd is.

De functionaliteit is het beste te gebruiken binnen het thuisscherm, applicaties die bedoeld zijn voor het maken van tekeningen en de notities. Zo kun je bijvoorbeeld een klein voorproefje krijgen van een bepaalde aantekening, zodra jij de Apple Pencil net boven het scherm van de iPad Pro houdt.

Het zorgt ervoor dat je bepaalde applicaties niet meer hoeft te openen om de inhoud te zien of het scherm simpelweg sneller aanstuurt. Hieronder een kleine demo van Apple zelf:

Uiteraard is iPadOS 16, het besturingssysteem dat vanaf 24 oktober beschikbaar is, vereist.

De nieuwe producten van Apple

Het is weer een lekkere week, want Apple heeft verschillende producten uit de doeken gedaan. Naast de nieuwe iPad Pro met M2-chip maakten we ook kennis met de nieuwe Apple TV 4K. Dit model is een stukje goedkoper geworden, voorzien van een kleine upgrade op specificatiegebied én wordt geleverd met een Siri Remote met USB-C-aansluiting.

Daarnaast heeft ook het instapmodel iPad een lekkere facelift gekregen. De tablet ligt qua ontwerp uitstekend in lijn met de overige producten uit het aanbod. Denk aan de iPad Air, mini en Pro-modellen.

