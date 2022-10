Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Safari 16.1 introduceert passkeys, Apple Pencil-functie en meer

Gebruik je Safari op de iPad, iPhone of Mac? Dan hebben we goed nieuws, aangezien je vanaf nu versie 16.1 kun downloaden van de populaire browser. Als gebruiker van Apple-producten heb je deze week lekker wat te updaten dus. Soms kun je best even wachten met bepaalde browser-updates, maar in dit geval raden we aan snel te updaten.

Safari 16.1 is nu beschikbaar voor macOS Ventura, macOS Monterey en macOS Big Sur. Daarnaast tref je deze versie ook aan voor iOS 16.1 en iPadOS 16.1. Gebruik je één van deze systemen? Dan doe je er goed aan snel door te lezen, om te weten wat je van de update kunt verwachten. Er zitten dit keer toffe functies tussen.

Safari 16.1: wat je kunt verwachten

Eén van de belangrijkste toevoegingen aan de browser is de ondersteuning voor Passkeys. Dat is een wachtwoordvervangende optie, die samen met Google en Microsoft uitgerold wordt. Je kunt deze vorm van inloggen in elk geval gebruiken op apparaten met minimaal iOS 16, iPadOS 16 en macOS Big Sur aan boord.

Daarnaast biedt Safari 16.1 de optie Web Push aan. Met deze functionaliteit kunnen online diensten en websites meldingen versturen naar gebruikers, zonder dat je hiervoor de browser open hoeft te laten staan. De notificaties verschijnen in het berichtencentrum, waar je alle binnenkomende meldingen netjes beheert.

Ondersteuning voor M2 iPads

De bovenstaande optie werkt alleen op macOS Ventura, dat is wel even iets om rekening mee te houden. Daarnaast is het zo dat de browser nu een speciale optie van de M2 iPad Pro ondersteunt. Eén van de functies die Apple vorige week presenteerde was de zweeffunctie voor de Apple Pencil. Die optie komt naar Safari.

Wat kun je daar precies mee? Nou, je kunt de tweede generatie Apple Pencil zo’n 1,2 centimeter boven het scherm laten zweven en daarmee toegang krijgen tot verschillende opties. Met de Safari-browser open kun je de interactie aangaan met links, animaties en meer. De browserupdate is nu beschikbaar.

Apple