Hoeveel de nieuwe Apple TV en iPad-modellen in Nederland kosten

Apple presenteerde gisteren via verschillende persberichten een aantal nieuwe apparaten. Je kunt een nieuwe iPad, iPad Pro en Apple TV verwachten. Wij vertellen je de prijzen en vanaf wanneer ze verkrijgbaar zijn.

We wisten natuurlijk al dat er verschillende Apple-producten in de pijplijn zaten voor oktober, maar dat ze gisteren werden gepresenteerd was toch een verrassing. In totaal heeft het bedrijf drie nieuwe apparaten gepresenteerd: de tiende-generatie iPad, de M2 iPad Pro en de Apple TV 4K.

De prijzen van de nieuwe iPad (Pro) en Apple TV

Het zijn prachtige producten, maar natuurlijk zit er wel een prijskaartje aan. Helaas zijn de producten van Apple op dit moment aanzienlijk duurder in Nederland ten opzichte van de Verenigde Staten. Wij zetten per product op een rijtje wat je kunt verwachten qua prijs en beschikbaarheid.

Tiende-generatie iPad

De tiende-generatie iPad is het nieuwe instapmodel van Apple. Deze heeft een 10.9-inch beeldscherm met dunne schermranden, A14 Bionic chip en Touch ID in de aanknop.

De nieuwe tablet kun je nu bestellen. Het apparaat wordt dan geleverd op 26 oktober. Er zijn verschillende modellen beschikbaar. Zo kun je kiezen tussen Wi-Fi of Wi-Fi + Cellular en 64 GB of 589 GB. De 64 GB iPad is verkrijgbaar vanaf 589 euro, terwijl de 256 GB een vanafprijs heeft van 789 euro.

M2 iPad Pro

Wil je jouw iPad echt intensief gebruiken en draai je er ook zware apps op? Dan kom je uit bij de nieuwe M2 iPad Pro. Deze beschikt dus over de tweede generatie Apple Silicon en is daarnaast ook voorzien van Wi-Fi 6E.

Je kunt bij de M2 iPad Pro kiezen uit twee verschillende afmetingen. De 11-inch versie is verkrijgbaar vanaf 1.069 euro en de 12.9-inch-versie heb je vanaf 1.469 euro. Je kunt daarbij kiezen uit versies van 128 GB tot 2 TB. Net zoals bij de gewone tablet is hier ook de keuze tussen Wi-Fi en Wi-Fi + Cellular.

De M2 iPad Pro is leverbaar vanaf 26 oktober.

Apple TV 4k

De nieuwe producten blijven niet alleen beperkt tot iPad-modellen. Er komt ook een nieuwe Apple TV 4K. Deze heeft een kleine Facelift ondergaan. In het kastje zelf zitten onder andere de A15 Bionic Chip, HDR 10 plus-ondersteuning en meer opslagcapaciteit. Er is keuze tussen 64 GB en 128 GB.

De Apple TV 4K is nu te bestellen en wordt geleverd vanaf 4 november. Het standaardmodel met 64 GB kost 169 euro. Het 128 GB-model, dat in tegenstelling tot de 64 GB-versie ook een ethernet-aansluiting heeft, kost je 189 euro.