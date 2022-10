Philips Hue: de hoogste kortingen tijdens de Amazon Prime Deals

Het zijn de Amazon Prime Deals. Dat betekent dat de webwinkel strooit met veel hoge kortingen op allerlei producten. Het betekent ook dat je nu Philips Hue een stuk goedkoper in huis kan halen.

Philips Hue is een van de beste home-producten om in huis te halen. Met een druk in de app zet je al jouw verlichting aan en uit en kun je ook nog eens de sfeer creëren die je wil. Die producten zijn helaas vaak wel wat prijzig. Tijdens de Prime-deals op Amazon kun je ze echter goedkoper in huis halen.

Philips Hue flink goedkoper tijdens de Amazon Prime Deals

Dinsdag 11 oktober en woensdag 12 oktober zijn een aantal Philips Hue-producten speciaal afgeprijsd voor Amazon Prime-leden. Wij zetten ze hieronder op een rijtje. Het kan zijn dat producten tijdelijk niet op voorraad zijn. Deze wordt regelmatig aangevuld tijdens de Prime Deals. Probeer het dan op een later moment nog eens.

🛍️ Wat is Amazon Prime? Amazon heeft met Prime een abonnementsdienst. Leden hebben natuurlijk toegang tot streamingdienst Amazon Prime Video, maar er is meer. Zo heb je ook recht op gratis verzending van producten en kun je gebruikmaken van andere diensten als foto’s opslaan en een speciale voordelen op Twitch. Prime kost 2,99 euro per maand is maandelijks opzegbaar.

Philips Hue starterkit

Laten we bij het begin beginnen. Als je wil starten met Philips Hue kun je niet zonder een starterkit. Hierin vind je naast lampen ook de Bridge. Met dat laatste apparaat kun je alles verbinden aan je netwerk.

Tijdens de Amazon Prime Deals zijn verschillende starterkits in de aanbieding. Deze verschillen in het aantal lampen en wel of geen schakelaar. Wij zetten de aanbiedingen hieronder voor je overzichtelijk op een rij.

Starterkit (2 gekleurde lampen en Bridge) van 119 euro voor 85,99 euro

Starterkit (2 gekleurde lampen, Bridge en smart button) van 159,99 euro voor 104,99 euro

Philips Hue Signe tafellamp

Heb je de starterkit al? Dan is het natuurlijk hoog tijd om je je Philips Hue set uit te breiden. Dat kun je natuurlijk ook doen met deze tafellamp die zowel wit als gekleurd licht kan afgeven.

Normaal kost deze tafellamp 189 euro, maar nu heb je deze voor 139,99 euro in huis.

White Ambiance-lampen

Natuurlijk kun je ook gewoon losse lampen kopen. Tijdens de Amazon Prime Deals zijn de White Ambiance-lampen in de aanbieding. In de doos zitten vier stuks. Deze kunnen verschillende soorten wit licht in huis brengen. Je hebt ze nu voor 64,99 euro in huis waardoor ze 35 procent goedkoper zijn.