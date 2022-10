Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Een opvouwbare iPhone en iPad? Die lijkt er echt te komen

Opvouwbare telefoons met een aardig opmars bezig, maar Apple lijkt er nog niet aan te willen beginnen. Of leek, want verschillende analisten verwachten dat het bedrijf achter de schermen werkt aan een speciale iPhone. Leuk idee, met één groot nadeel: het kost je klauwen met geld.

Samsung zet al een langere tijd in op opvouwbare telefoons. De Flip en Fold nemen dan ook een steeds prominentere plaats in op de telefoonmarkt. Apple is qua uiterlijk van haar telefoons vrij conservatief. Een opvouwbaar model zien we dus ook nog niet terug. Maar of dat zo blijft…

Komen de opvouwbare iPhone en iPad er?

Als we CSS Insight moeten geloven is dat niet het geval. Dit analysebureau heeft grote techbedrijven tot haar klantenkring. Het komt nu met nieuws over een opvouwbare iPhone en iPad. Het vertelt wanneer we deze kunnen verwachten.

Als eerste komt niet de opvouwbare iPhone, maar de opvouwbare iPad. Deze kunnen we volgens CCS Insight in 2024 verwachten, zo laat het aan CNBC weten. Dit is een tablet van bescheiden formaat, die uitvouwbaar is tot een groter exemplaar.

De techniek voor dit soort schermen is er al. Samsung liet tijdens de CES in Las Vegas een aantal van dat soort beeldschermen zien. Zo kun je ook opvouwbare laptops en televisies verwachten.

Geen risico’s nemen

Het is volgens analisten niet raar dat Apple eerst met een opvouwbare iPad begint. Er zit simpelweg minder risico aan dan een iPhone.

“Een opvouwbare iPhone zal een super hoog risico zijn. Als Apple technische problemen zou hebben met de telefoon, dan krijgt het bedrijf een stortvloed aan kritiek.”

Volgens het bedrijf zorgt een opvouwbare telefoon daarnaast voor een kannibaliserend effect op andere Apple-producten. Dan zouden Apple-gebruikers namelijk alleen een iPhone nodig hebben, in plaats van een iPhone en iPad.

Toch denkt CCS Insight wel dat Apple uiteindelijk overstag gaat. Het bedrijf ziet dan ook in 2025 de eerste opvouwbare iPhone verschijnen. Goedkoop wordt deze echter zeker niet. Het bedrijf claimt dat de prijs van de telefoon rond de 2.500 dollar ligt.