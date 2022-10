Tijd voor een nieuwe Apple Watch? Zo reset jij je oude smartwatch!

Nu de Apple Watch 8, Watch Ultra en nieuwe Watch SE verschenen zijn, wil je jouw oude exemplaar mogelijk upgraden. Het is zonde om je oude slimme klokje in de kast te laten verstoffen, dus is het tijd voor de verkoop! Maar eerst moet je nog een aantal dingen doen.

Of je hem nu wil verkopen of inlevert voor recycling, voordat je jouw oude Apple Watch de deur uitdoet, wil je er zeker van zijn dat je hem volledig gereset hebt. Zo verwijder je al je persoonsgegevens en instellingen van het apparaat en kan het veilig naar de volgende eigenaar.

Apple Watch: back-up maken

Voordat je jouw Apple Watch terugzet naar de fabrieksinstellingen, is het slim om eerst een back-up te maken. Zo kun je die gegevens straks overzetten naar je nieuwe Watch. Als je al back-ups maakt van je iPhone door middel van iCloud of via je Mac, dan wordt die back-up van je Watch automatisch gemaakt zolang je iPhone en smartwatch met elkaar verbonden zijn.

Vervolgens ga je jouw smartwatch ontkoppelen van je iPhone. Als je dit niet doet, kan de Watch namelijk niet gebruikt worden door iemand anders. Als je nog betaalkaarten of creditcards hebt toegevoegd, verwijder deze dan eerst. Open de Watch-app op je iPhone, ga naar Wallet en Apple Pay en verwijder je betaalkaarten.

Reset je smartwatch

Keer terug naar het tabblad Mijn Watch en druk linksboven in beeld op Alle Apple Watches. Druk vervolgens op het i-icoontje naast de Watch die je wil ontkoppelen en druk onderin op Koppel Apple Watch los. Vervolgens moet je dit nog eens bevestigen. Hierna moet je waarschijnlijk nog even inloggen met je Apple ID, daarna is het ontkoppelen gelukt.

Als je jouw iPhone niet bij de hand hebt, kun je de wearable ook resetten via je Watch zelf. Ga naar Instellingen, druk op Algemeen en druk op Stel opnieuw in. Kies vervolgens voor Wis alle inhoud en instellingen. Houd er rekening mee dat dit het activeringsslot dus niet verwijdert, en andere gebruikers dus geen gebruik kunnen maken van de smartwatch tenzij je hem van tevoren loskoppelt van je iPhone.