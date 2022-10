Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wanneer je het derde seizoen van Mythic Quest kan zien op Apple TV+

Het derde seizoen van Mythic Quest komt eraan. Een van de populairste series op Apple TV+ heeft een releasedatum gekregen. En dat is niet het enige.

Naast de bekendmaking van de releasedatum van de eerste aflevering, kunnen fans ook al direct genieten van de eerste trailer.

Mythic Quest: op deze datum start seizoen 3

Het populaire Mythic Quest komt terug. Apple TV+ heeft vannacht bekendgemaakt dat de eerste aflevering van het langverwachte derde seizoen op 11 november van start gaat. Dat is de datum waarop de eerste aflevering van de serie te zien is. Vanaf dat moment zal er iedere week een nieuwe aflevering op de streamingdienst verschijnen.

Naast de bekendmaking van de releasedatum komt Apple TV+ ook met een eerste trailer van het nieuwe seizoen. Daarin zijn uiteraard hoofdrolspelers Rob McElhenney, Charlotte Nicdao en David Hornsby in te zien. Je bekijkt hem hieronder:

Het derde seizoen richt zich logischerwijs wederom op de studio achter de populair game Mythic Quest. Maar ook Poppy en Dana, die hun eigen studio GrimPop zijn gestart, zullen voorbijkomen.

Drie maanden gratis

Mythic Quest behoort tot de populairste titels van Apple TV+. Dat rijtje wordt bijvoorbeeld aangevuld door series als Ted Lasso en Serverance. Ze behoren allemaal tot het aanbod waar je, voor een bedrag van 4,99 euro per maand, toegang tot krijgt. Dit abonnement is overigens los aan te schaffen, maar ook onderdeel van de Apple One-service.

Heb jij onlangs een nieuwe iPhone 14 of iPhone 14 Pro (Max) op de kop getikt? Dan zit je ook zeker goed. Bij de aanschaf van een nieuwe smartphone krijg je drie maanden gratis toegang tot Apple TV+. Die toegang moet je zelf activeren, dus het is wellicht slim om dit pas vanaf 11 november in te laten gaan. Je kunt in dat geval het hele derde seizoen bewonderen.

