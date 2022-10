Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Microsoft met Xbox zijn pijlen richt op Apples dominantie met de iPhone

Microsoft is voornemens een eigen app store voor mobiele games te lanceren op Android en iOS. Dat blijkt uit documenten die recentelijk ingeleverd zijn bij de Competition and Markets Authority (CMA). Dat is de marktwaakhond van Groot-Brittannië, in Nederland vergelijkbaar met de Autoriteit Consument & Markt.

Waarom leverde Microsoft die documenten in bij de waakhond? Dit heeft alles te maken met de mogelijke overname van Activision-Blizzard. Verschillende marktwaakhonden buigen zich over de overname, met als doel te voorkomen dat de Xbox-maker een monopolie krijgt op de consolemarkt.

Microsoft wil eigen app store lanceren

Maar wat blijkt: met de overname probeert Microsoft geen monopolie te krijgen op die markt, maar een sterkere positie op de markt voor mobiele games. Dit is althans het verweer. Het bedrijf werkt hiervoor achter de schermen aan het Xbox Mobile Platform, waar onder meer Call of Duty: Mobile en Candy Crush Saga op te vinden zullen zijn.

Microsoft gebruikt deze games dus als voorbeelden van spellen die je via het aanstaande platform kunt spelen. Die games moeten het Xbox Mobile Platform helpen een succes te maken. Maar hiermee impliceert het bedrijf tevens dat de videogames exclusief worden en dat wekt, ironisch genoeg, wat argwaan op bij de CMA.

Consolemarkt minder belangrijk

Want als de games exclusief worden, dan belemmert dat weer de concurrentie. Echter, dit is helemaal niet waar het onderzoek van CMA over gaat; die richt zijn pijlen nu namelijk op de consolemarkt. Een markt die volgens Microsoft dan weer een stuk minder belangrijk wordt in de toekomst.

Dat het bedrijf nu werkt aan een eigen downloadwinkel voor de platformen van Google en Apple, moet dat punt kracht bijzetten. Mocht de overname toe goedgekeurd worden door de waakhond, dan loopt Microsoft tegen een ander probleem aan: Apple laat app stores van derde partijen nu nog niet toe op zijn besturingssystemen — maar ook dat kan nog veranderen in de toekomst.

The Verge