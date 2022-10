Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Meta de grootste concurrent van Apple wordt in de VR-wereld

Het is een publiek geheim dat Apple bezig is met zijn eigen AR/VR-headset. De concurrentie is echter flink, vooral nu Facebook-moederbedrijf Meta de Meta Quest Pro heeft aangekondigd.

Er gaan veel geruchten over de nieuwe VR/AR-headset die Apple aan het ontwikkelen is. Het model zal high-end zijn en wordt dan ook zeker niet goedkoop. In dat hoge segment gaat Meta vol de concurrentie aan. Het komt met de Quest Pro.

Dit is de Meta Quest Pro

De Meta Quest Pro wordt qua specs een van de beste van de markt. Het is meteen ook een van de duurste met een prijs van 1.499 dollar. Daarmee is deze flink duurder dan de gewone Quest 2 die 399 dollar kost. In Nederland komt de prijs uit op 1.799,99 euro. Het is dan ook interessant om te zien wat deze AR/VR-headset te bieden heeft en waarmee Apple de concurrentie mee aangaat.

Wat Apple sowieso beter moet dan de Meta Quest Pro, is de batterijduur. Die laatste gaat op een volle lading tussen de 1 en 2 uur mee, waarna het weer 2 uur duurt voordat deze volledig is opgeladen. Dat is dus niet echt comfortabel voor een premium-model.

Krachtiger en beter beeld

Onder de motorkap scoort de Meta Quest Pro in ieder geval beter. Je vind daar 256 GB aan opslag en 12 GB geheugen. De normale Quest Pro moet het doen met 6GB geheugen. De Processor is volgens Meta 50 procent beter dan die van de Quest 2.

Bij een headset is natuurlijk ook beeld belangrijk. Meta beweert dat de Quest Pro 75 procent meer contrast heeft dan de Quest 2. Ook beschikt deze over een schermen van 1900 bij 1920 pixels per oog. Deze hebben een verversingssnelheid van 90 Hz per oog. De lenzen dunner en platter.

Comfortabeler en de grote concurrent van Apple

Een duurdere VR/AR-headset moet natuurlijk comfortabel zijn. Voor de Meta Quest Pro betekent het dus dat deze beter moet zijn dan de gewone Quest 2. The Verge heeft de headset al op het hoofd mogen doen en hoewel de nieuwe zwaarder is, is deze toch meer gebalanceerd, wat dus comfortabeler is.

Wat ook beter is, is de besturing. De controllers hebben een nieuw design gekregen. Deze zijn ook los verkrijgbaar voor 299 dollar en met oude hardware te gebruiken. Deze zijn mede zo duur omdat ze ingebouwde camera’s hebben om hun positie te bepalen.

De Quest Pro is vanaf 25 oktober verkrijgbaar. Wanneer Apple met haar VR/AR-set komt is nog even afwachten. De lat wordt in ieder geval hoog gelegd door Meta.