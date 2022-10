Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Mark Zuckerberg haalt uit naar iMessage (en hij heeft gelijk)

De agenda van Meta CEO Mark Zuckerberg staat vol met de Metaverse, de Meta Quest Pro ├ęn het neerhalen van Apple. De afgelopen tijd heeft de Facebook-oprichter al vaker uitgehaald naar het bedrijf van Tim Cook en dat lijkt hem uitstekend te bevallen.

Klappen vallen dit keer in de hoek van iMessage. De berichtendienst kan door het ontbreken van RCS al langer op commentaar rekenen, maar krijgt nu tegengas vanuit de hoek van WhatsApp. U weet wel: de populaire berichtendienst waar Mark Zuckerberg onder andere eigenaar van is.

‘iMessage een stuk onveiliger dan WhatsApp’

Op Instagram plaatst Meta CEO Mark Zuckerberg een foto van een reclamebord uit New York City. Boven Pennsylvania Station hangt een groot billboard met daarop een reclame voor WhatsApp. “Bescherm je persoonlijke berichten op alle apparaten dankzij end-to-end-versleuteling”, zo is te lezen.

Met het reclamebord speelt Meta uitstekend in op de huidige discussie over de blauwe en groene bubbels. Die staan symbool voor het feit dat Apple met iMessage geen RCS wil ondersteunen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mark Zuckerberg doet er in zijn eigen tekst nog een schepje bovenop en haalt direct uit naar de dienst van Apple. Volgens de Meta CEO zorgt de versleuteling van alle berichten, maar ook zeker de reservekopie├źn, ervoor dat WhatsApp een heel stuk veiliger is dan iMessage.

Heeft Mark Zuckerberg gelijk?

Mark Zuckerberg, of iemand vanuit Meta/Facebook in het algemeen, die andere bedrijven neerhaalt vanwege privacy blijft een beetje gek. Toch heeft hij wel gelijk.

iMessage werkt, net als WhatsApp, met een end-to-end-versleuteling. Enige probleem is dat de reservekopie van je gesprek, die standaard wordt gesynchroniseerd via iCloud, dat niet is. Zo gaat de sleutel van je vergrendeling alsnog de cloud in en kan Apple, in theorie, gewoon bij je gesprekken.

Wie dit niet wil moet iMessage (Berichten)┬áontzien van reservekopie├źn via iCloud. Omslachtig, zeker als je bedenkt dat Meta dit met WhatsApp wel goed voor elkaar heeft.