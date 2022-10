M2 Extreme: 48-core CPU, 160-core GPU en 384GB RAM voor de Mac Pro

Wanneer hij precies verschijnt weten we niet, maar dat hij indruk maakt staat al enigszins vast. Macworld voorspelt de komst van de M2 Extreme: een nieuwe chip die een gloednieuwe Mac Pro voorziet van ongelimiteerde kracht.

Het gaat hier overigens wel een om verwachting die gebaseerd is op het verhaal van de eerste generatie Apple Silicon. Niets staat vast en er zijn geen garanties. Neem het dus met een flinke korrel zout.

M2 Extreme: ongelimiteerde kracht dankzij Apple Silicon

In 2020 werd een lang gehoord gerucht werkelijkheid: Apple verruilde de chips van Intel voor het eigen werk en tilde de Mac naar een hoger niveau. Na de eerste M1-chip maakten we kennis met de M1 Pro, M1 Max en uiteindelijk de M1 Ultra. Een route die het Amerikaanse bedrijf ook voor zijn nieuwe chip-generatie, verrassend genoeg de M2 genoemd, kan bewandelen.

Om de consument tot in extremen te bedienen zal het Amerikaanse bedrijf, volgens de verwachting van Macworld, gebruik gaan maken van M2 Extreme. Deze nieuwe chip zou zich zomaar eens in een gloednieuwe Mac Pro kunnen huisvesten. Om tot de berekening te komen heeft de website de eerste iteratie van M2 gepakt en deze doorberekend volgens het concept van de eerste generatie Apple Silicon.

Hierdoor worden de volgende verwachtingen, voor een nieuwe serie, uitgesproken:

M2 | 8-core CPU / 10-core GPU / 24GB RAM

| 8-core CPU / 10-core GPU / 24GB RAM M2 Pro | 10-core CPU / 20-core GPU / 48GB RAM

| 10-core CPU / 20-core GPU / 48GB RAM M2 Max | 10-core CPU / 40-core GPU / 96GB RAM

| 10-core CPU / 40-core GPU / 96GB RAM M2 Ultra | 24-core CPU / 80-core GPU / 192GB RAM

| 24-core CPU / 80-core GPU / 192GB RAM M2 Extreme | 48-core CPU / 160-core GPU / 384GB RAM

Hoewel het om een verwachting gaat zijn er al wel berichten, bijvoorbeeld van Bloomberg, die spreken over een 40-core-chip. Het zou dus werkelijkheid kunnen worden, al zal de tijd ons leren in hoeverre dit verhaal accuraat is.

De nieuwe Mac Pro

Als de M2 Extreme een thuishonk moet vinden, dan zal dat ongetwijfeld binnen een nieuwe Mac Pro zijn. In de wandelgangen wordt al ongelofelijk lang gepraat over een nieuwe variant. De lancering van Apple Silicon heeft deze geruchten alleen maar in stroomversnelling gebracht.

Zo waren er bijvoorbeeld al plannen om een M1-versie van de Mac Pro op de markt te brengen, maar heeft Apple gewacht tot de komst van M2. Of het Amerikaanse bedrijf dit dan ook in de vorm van een Extreme gaat doen, dat valt te bezien.